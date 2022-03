Pour savoir ce que l’on mange et faire des choix santé, il est recommandé de bien lire les étiquettes des produits achetés

Qu’est-ce qu’une portion ?

On estime que la taille d’une portion varie selon le produit. Sans être très précis, ces indications donnent quand même une bonne mesure du produit :

· 1 portion de fruits et légumes et de yogourt équivaut à la grosseur d’un poing.

· 1 portion de fruits à écales (les noix, noisettes, amandes, etc.) équivaut à la taille d’une balle de golf

· 1 portion de viande équivaut à la paume de la main

· 1 portion de produits céréaliers équivaut à une tasse de thé (environ 1 tasse)

· 1 portion de fromage équivaut à 2 doigts (index et majeur)

Le pourcentage de la valeur quotidienne

Pour savoir si un aliment contient plus ou moins de nutriment, il existe une règle simple : moins de 5 % est « peu de nutriment » et plus de 15 % est « beaucoup de nutriment ».

Le nombre de calories

Les nutriments caloriques sont les sucres (glucides), les matières grasses (lipides) et les protéines. Le corps en a besoin, mais point trop n’en faut : si on mange plus de calories qu’on en dépense, on prend du poids.

Les glucides

Les glucides englobent les fibres et les sucres. Ils donnent de l’énergie rapidement. L’apport recommandé est de 225 à 325 g pour un apport calorique quotidien de 2000 calories.

- Les fibres se retrouvent dans les fruits et légumes, elles sont bonnes pour la digestion, elles réduisent la constipation, améliorent le cholestérol sanguin et contribuent à la satiété

- Les sucres naturels - dans les fruits par exemple – contiennent plus de minéraux et de vitamines que les sucres ajoutés (desserts, céréales, boissons gazeuses)

Les lipides

Les lipides permettent l’absorption des vitamines liposolubles (vitamines A, D, E et K). Il en faut pour faire fonctionner le corps, le cerveau et les organes.

- Les gras saturés : ne pas en abuser.

- Les gras trans : les réduire le plus possible, ils augmentent le taux de mauvais cholestérol et réduisent le bon.

- Les gras polyinsaturés : ce sont les oméga-3 et oméga-6, contenus principalement dans les poissons gras, comme le saumon, mais aussi dans certaines sources végétales, comme le lin, le chia, les graines de soja et les noix de Grenoble.

- Les gras monoinsaturés : ce sont les gras oméga-9, contenus dans les huiles, les arachides et l’avocat, aussi reconnus pour abaisser le mauvais cholestérol et augmenter le bon.

Les protéines

Les protéines visent la satiété à long terme. Un apport de 75 à 100 g pour un apport calorique quotidien de 2000 calories est recommandé. Les sportifs peuvent en consommer davantage.

Le sodium

On recommande de consommer moins de 2300 mg par jour, soit environ 1 c. à thé de sel de table. Attention au sel caché dans les produits transformés : si le sodium est avantageux pour la conservation des aliments, il est mauvais pour la pression artérielle. Il faut le réduire pour diminuer les risques de maladie du cœur et de maladies rénales.

Le potassium

Les principaux rôles du potassium sont de participer à la contraction musculaire, au maintien de l’équilibre de sodium et d’eau dans nos cellules ainsi qu’à la transmission nerveuse. Un apport insuffisant pourrait exacerber le risque de maladies cardiovasculaires (hypertension artérielle), osseuses (ostéoporose) et urinaires (pierres aux reins). Une carence en potassium est rare, on le retrouve dans les bananes, pommes de terre, oranges et ananas.



Les vitamines

Les entreprises agroalimentaires ne sont pas obligées d’indiquer tous les nutriments sur les étiquettes, mais les vitamines A et C, de même que le calcium et le fer, doivent obligatoirement s’y trouver.

- La vitamine A participe à la santé de la peau, à une bonne vision nocturne, à la croissance des os et des dents. Elle est contenue dans les produits laitiers, les œufs, les poissons, et les légumes verts à feuilles.

- La vitamine C contribue à l’absorption du fer et favorise la cicatrisation des plaies. Elle a aussi un rôle antioxydant. Les agrumes, le brocoli, les choux de Bruxelles, les fraises et kiwis, entre autres, en contiennent.

- Le calcium joue un rôle dans la structure et le maintien des os et des dents et réduit les risques d’ostéoporose. Le calcium est aussi utile pour le fonctionnement des muscles. On en trouve dans les produits laitiers, les boissons de soja enrichies, les légumes vert foncé (comme le rapini), le saumon et les sardines.

- Le fer permet la production des globules rouges. Il participe au transport de l’oxygène à toutes nos cellules et diminue le risque d’anémie. La viande, le poisson, la volaille, les produits céréaliers et les pâtes alimentaires enrichies, les fruits séchés et les légumineuses en contiennent.