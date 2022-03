Poutine est-il vraiment sincère?

Que ce soit en raison de problèmes de recrutement ou d’un enlisement attribuable tant à des erreurs stratégiques qu’à la surprenante résistance des Ukrainiens, la progression des troupes russes a été limitée hier.

Les tentatives de l’envahisseur d’encercler la capitale Kyïv furent vaines. Non seulement on se limite à stabiliser des positions défensives, mais certains secteurs, comme celui d’Irpin, sont repassés sous contrôle ukrainien.

Au nord-est du pays, la situation est stationnaire. Les villes de Tchernihiv, Soumy et Kharkiv semblent jouir d’un répit et on ne note aucune opération militaire russe d’importance.

Alors que les bombardements se poursuivent dans le Donbass et que l’on craint une intensification à court terme, seule la ville de Marioupol est le théâtre de progrès de l’armée russe.

Comme pour accentuer la peur des habitants, la propagande russe ne manque pas de souligner la présence à Marioupol de Ranzam Kadyrov, leader tchétchène peu scrupuleux dont la brutalité est reconnue.

Espoir ou supercherie ?

L’état des forces sur le terrain pourrait bien expliquer la déclaration du vice-ministre à la Défense russe dans le contexte des négociations qui se déroulaient hier en Turquie.

Alors qu’on fait miroiter une rencontre entre les présidents Zelensky et Poutine, Alexandre Fomine annonçait une réduction radicale de l’activité militaire à Kyïv et Tchernihiv.

Ce que plusieurs considèrent comme une lueur d’espoir laisse plusieurs observateurs, dont je suis, dubitatifs.

Peut-on faire confiance à Vladimir Poutine ? Ces négociations ne pourraient bien servir qu’à regarnir ses effectifs et repenser sa stratégie.

*En fin de soirée, hier, des explosions de missiles auraient été entendues à Kyïv, selon CNN.