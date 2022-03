Samsung présente ses nouveaux téléviseurs Neo 8K QLED, dont une télécommande sans pile

Avec autant d’appareils et de gammes de produits, pas étonnant que les événements du géant Samsung se succèdent à un rythme rapide.

Aujourd’hui avait lieu l’événement en ligne Unbox & Discover pour faire découvrir les nouveaux téléviseurs Neo 8K QLED, les barres de son et autres accessoires.

Dès le départ, Samsung annonce ses ambitions que le géant résume ainsi : Screens everywhere, Screens for all.

Téléviseurs Neo QLED 8K 2022

Clou de ce grand déballage fut la sortie des écrans de la gamme Neo QLED 8K qui ont été mis à niveau avec un nouveau processeur quantique neuronal 8K. Ce processeur dispose de 20 réseaux neuronaux d’intelligence artificielle (IA) indépendants, chacun analysant les caractéristiques du contenu vidéo et la qualité de l’image pour un affichage optimal, quelle que soit la source.

Exemple du traitement d’image avec ce processeur intelligent, celui-ci balaie l’écran et maximise le contraste avec l’arrière-plan en mettant en valeur l’objet principal tout en laissant l’arrière-plan non traité. Un procédé qui s’apparente à la façon dont les yeux humains perçoivent les images dans la vie réelle.

Samsung

Ces téléviseurs ont reçu la première certification Pantone, une autorité mondiale en matière de couleurs et créateur du système Pantone Matching. Samsung est le seul fabricant à avoir reçu pareille certification.

Autre détail notable, la cadence de rafraîchissement de l’écran passe de 120 à 144 Hz pour donner plus de fluidité aux scènes d’action et aux jeux vidéo.

Son Dolby Atmos sans fil

Dans le QN900B, un modèle phare Neo QLED 8K, tous les sons proviennent d'un système audio 6,2,4 canaux de 90 W, doté de Dolby Atmos avec Object Tracking Sound Pro. Cette technologie a également été appliquée à la reconnaissance vocale avec la fonction Voice Tracking Sound.

Samsung introduit également la diffusion sans fil Dolby Atmos sur ses téléviseurs Neo QLED 4K et 8K sans qu'une connexion HDMI soit nécessaire. Cette capacité sans fil Dolby Atmos sera également appliquée à la nouvelle barre de son Ultra Slim Soundbar 2022 de Samsung.

Télécommande sans pile

La télécommande SolarCell a également reçu une mise à niveau pour 2022. Elle est 88 % plus efficace que les modèles précédents de 2020. Elles sont désormais totalement dépourvues de piles et peuvent être rechargées grâce à la récolte d’énergie émise par les fréquences radio 2,4 GHz des routeurs Wi-Fi à proximité. Voilà qui est original et astucieux.