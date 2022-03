Trump : où sont passées les 457 minutes?

Déjà en janvier 2020, j’évoquais une comparaison entre Richard Nixon, seul président à avoir démissionné dans toute l’histoire des États-Unis et le 45e président.

Non seulement Donald Trump a-t-il été le plus malhonnête, pire que William Harding et quelques prédécesseurs du 19e siècle, mais comme le dit l’expression : «He’s the gift that keeps on giving». Même s’il n’est plus en poste depuis janvier 2021, les scandales et les controverses continuent de défrayer la chronique.

Cette semaine encore, c’est la comparaison avec Richard Nixon qui refait surface. Pourquoi? Nixon avait démissionné au moment où on s’interrogeait sur le contenu des tristement célèbres «Nixon tapes», ces enregistrements dont le contenu avait été «malencontreusement effacé» par une secrétaire un brin «distraite».

Il était bien difficile de ne pas évoquer cet épisode sombre au moment où on dévoile de récentes informations émanant d’une enquête de Bob Woodward et Robert Costa dans le Washington Post. Oui, le même Woodward qui a contribué à faire la lumière sur le scandale du Watergate...

Si on déplorait la disparition de 18 minutes d’enregistrement dans les bandes de Nixon, Woodward et Costa ont découvert qu’il manque 457 minutes dans les relevés téléphoniques de la Maison-Blanche pendant la journée du 6 janvier 2021.

Pendant plusieurs heures lors de l’assaut des partisans du président sur le Capitole, il est donc impossible de relever les communications qui entrent ou sortent de la Maison-Blanche concernant le président. Vous croyez qu’il est fréquent que pendant près de 8 heures, au cœur de la journée, on retrouve un tel calme sur les lignes téléphoniques de l’occupant du Bureau ovale? Ça n’arrive jamais.

La commission du Congrès qui est chargée de faire la lumière sur les événements du 6 janvier 2021 croit qu’il s’agit d’une tentative de dissimulation. Ce ne serait pas la première fois que Donald Trump aurait utilisé un «burner phone», un téléphone jetable, pour que certains de ses appels ne se retrouvent pas aux Archives nationales.

Les révélations des deux journalistes du Post s’ajoutent au sommet de la pile d’éléments qui pointent en direction d’une participation de Donald Trump et de son entourage à une tentative de renverser les résultats de l’élection de novembre 2020.

Nous savons déjà ce que le comité de la chambre produira comme rapport. Les charges seront lourdes, mais elles pourraient bien demeurer sans conséquence si le joueur le plus important de ce dossier continue à être aussi discret. Le nom de ce joueur? Le procureur général des États-Unis, Merrick Garland.

Avant que les ténors démocrates de la Chambre ne lancent lundi un retentissant «Do your job» (faites votre travail) au procureur général, un juge de la Californie a en quelque sorte indiqué à Garland la voie à suivre. David Carter, qui ne dispose pas de l’autorité nécessaire sur la question, a affirmé que le président Trump avait probablement fait obstruction illégalement à la session conjointe du congrès le 6 janvier 2021.

Après avoir survécu à deux procédures de destitution, une procédure essentiellement politique, Donald Trump pourrait-il aussi échapper à la justice? Si Merrick Garland se doit d’être prudent et qu’il ne dispose d’aucune marge d’erreur, ne pas enquêter sur le rôle du président et de certains de ses proches dans la tentative de détourner les résultats de l’élection constituerait un grave manquement.

Que les États-Unis aient subi une telle attaque à leur démocratie est déjà inquiétant. Ne pas enquêter, et sévir au besoin équivaudrait à ouvrir la porte à une autre tentative.