«5 gars pour moi»: trouver l’amour après deux ans de pandémie

Après deux ans de solitude forcée, plusieurs centaines de célibataires ont voulu prendre part à la téléréalité de rencontre «5 gars pour moi», qui débarque à TVA.

Mais avant de sortir les caméras, il fallait trouver neuf femmes parmi les 600 qui avaient soumis leur candidature. Et pour les hommes, l’équipe de Sphère Média avait encore plus d’élagage à faire: elle devait retenir 45 prétendants en épluchant plus de 2000 formulaires!

Le concept de l’émission est simple. Chaque semaine, une femme accueille cinq inconnus chez elle. Ces messieurs l’ont vue avant de cogner à sa porte, mais pas elle. À la fin de chaque journée, elle doit éliminer un candidat afin qu’il n’en reste plus qu’un au bout du processus.

Narrée par la comédienne et humoriste Anne-Élisabeth Bossé, la quotidienne 5 gars pour moi est l’adaptation québécoise du concept Five Guys a Week produit par Label 1 de Fremantle. Les Britanniques ont vu des épisodes et ont louangé la version d’ici en disant qu’elle est la meilleure qui ait été faite jusqu’à maintenant, a-t-on souligné lors du visionnement de quatre épisodes, jeudi.

Joël Lemay / Agence QMI

La production ne voulait pas de gens qui souhaitent simplement passer à la télé ou faire exploser leur nombre d’abonnés sur Instagram. On cherchait des personnes authentiques et sincères dans leur volonté de tomber en amour.

«Je me reconnais dans des émissions comme 5 gars pour moi, Si on s’aimait ou L’amour est dans le pré parce que j’aime le vrai monde, les gens qui affichent leur vulnérabilité. Je respecte beaucoup cette quête très noble de chercher l’amour et je crois que c’est une émission qui va faire du bien», a mentionné Anne-Élisabeth Bossé, soulignant la profondeur des échanges.

Ici, il n’est pas question de se moquer des travers des participants comme dans d’autres rendez-vous du genre. Le ton est plutôt rigolo et la narratrice est complice avec les femmes, dans un concept empruntant aux codes des comédies romantiques.

«Je ne veux pas que les gens aient de mauvaises surprises. On souligne les situations embarrassantes, mais [on n’attaque pas] les individus, a mentionné Anne-Élisabeth. Les gens n’ont pas peur de s’afficher pour vrai, c’est ça qui est inspirant. Ils sont honnêtes dans leur désir de rencontrer quelqu’un», a ajouté celle qui est très occupée par les tournages de la nouvelle quotidienne judiciaire Indéfendable, qui va être diffusée à TVA cet automne.

Joël Lemay / Agence QMI

Des couples devant et... derrière la caméra

On a indiqué qu’il va y avoir de la compétition entre les gars certaines semaines. Un homme est par ailleurs arrivé avec son chien... et ça a mal tourné. Pour la petite histoire, quatre couples ont été formés devant la caméra et, inspiré par tous ces cœurs qui battent, des relations sont également nées au sein de l’équipe technique.

Et la rumeur veut même que l’infirmière qui faisait les tests COVID sur le plateau ait succombé aux charmes d’un beau technicien. «Nous, quand on crée l’amour, on la crée partout», a dit le producteur Jean-Pierre Marcotte en riant.

Pour la première semaine, c’est Janie, 35 ans, qui accueille cinq prétendants chez elle. Célibataire depuis cinq mois, cette gestionnaire de projets en traduction est proche de sa famille et a un enfant en garde partagée. Les gars qui s’installent chez elle sont très différents. Elle pourrait avoir choisi le bon, selon ce qu’on a su, mais pas de divulgâcheur ici.

Les âges des participantes varient entre 30 et 44 ans. Au Royaume-Uni, le concept a évolué et a été rebaptisé Five Dates a Week afin de favoriser la diversité.

Réalisée par Simon Sachel et Brian Desgagnés, la téléréalité 5 gars pour moi sera diffusée du lundi au jeudi, à 19 h, à compter du 11 avril, à TVA.