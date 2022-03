6e vague : une décision lundi sur la levée du port du masque

La santé publique, qui écarte un retour vers « des mesures lourdes » comme le couvre-feu ou la fermeture des bars et des restaurants, envisage de reporter la levée du port du masque obligatoire pour freiner la sixième vague.

Pour l’instant, la date du 15 avril est toujours celle qui est encerclée au calendrier pour mettre fin à l’obligation de porter un masque dans les lieux publics, « mais nous étudions la situation avec beaucoup de sérieux », a confié le directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau.

Lors d’une entrevue accordée à notre Bureau parlementaire au lendemain de la déclaration officielle d’une sixième vague, le Dr Boileau a fait savoir qu’il se donne jusqu’à lundi pour recommander ou non aux Québécois de continuer de porter le masque une semaine ou deux de plus.

« C’est sûr que c’est vraiment quelque chose qui est considéré », a-t-il confirmé.

Au final, ce sera au gouvernement Legault de trancher.

« La décision pourrait être prise, mais ce n’est pas à moi de la prendre, c’est au gouvernement », a souligné le Dr Boileau.

« Nous, [notre travail] c’est de le recommander (ou pas), et on n’est pas encore ferme là-dessus, a-t-il continué. On doit s’assurer que tous les calculs coïncident avec cette recommandation-là et on va être fins prêts lundi. »

