Attaque du Capitole: le gendre de Trump, Jared Kushner, va témoigner devant la commission d'enquête

Jared Kushner, gendre et proche conseiller de Donald Trump, doit témoigner jeudi devant la commission d’enquête parlementaire chargée de faire la lumière sur l’assaut par des milliers de partisans de l’ex-président américain contre le Capitole l’année dernière.

L’époux d’Ivanka Trump est le plus haut conseiller de M. Trump, et le premier membre de la famille du milliardaire républicain à témoigner devant cette commission. Il doit s’exprimer en vidéoconférence et a décidé d’être entendu volontairement, sans avoir reçu d’assignation à comparaître.

Le 6 janvier 2021, de très nombreux partisans de Donald Trump avaient envahi le Capitole, siège du pouvoir législatif, pour tenter d’interrompre la certification par les élus de la victoire de Joe Biden à la présidentielle Américaine de novembre 2020.

Ce jour-là, Jared Kushner, chargé de dossiers sensibles comme le processus de paix au Proche-Orient, revenait d’un voyage en Arabie saoudite et n’a pas passé la nuit à la Maison-Blanche.

Ce témoignage est le point culminant d’une semaine de révélations dans la presse sur les mois précédant l’assaut, qui avait ébranlé la démocratie américaine.

Virginia Thomas, militante conservatrice et épouse du doyen des juges à la Cour suprême Clarence Thomas, a envoyé plus de 20 messages entre novembre 2020 et janvier 2021 à Mark Meadows, chef de cabinet de Donald Trump, l’implorant de bloquer la victoire de Joe Biden.

Le nom de Jared Kushner apparaît dans l’un d’eux, envoyé le 13 novembre: «Je viens de transférer sur ton Gmail un courriel que j’ai envoyé à Jared ce matin (...) une meilleure coordination désormais aidera la cavalerie à arriver et révéler la fraude et sauver l’Amérique».

AFP

Les médias ont également mis au jour un vide de près de huit heures dans les appels téléphoniques passés par Donald Trump depuis la Maison-Blanche le 6 janvier 2021, notamment la période pendant laquelle les manifestants attaquaient le Capitole.

Selon la commission, M. Trump aurait pu utiliser des canaux officieux, comme des téléphones prépayés difficilement traçables, ce que l’ex-président a fermement démenti.

La commission souhaite aussi entendre Ivanka Trump, qui faisait partie du premier cercle des conseillers de son père et était à la Maison-Blanche le 6 janvier. Elle aurait supplié son père de condamner les violences, selon les médias.

L’administration Biden a indiqué mardi qu’elle refuserait de garantir à Jared Kushner et Ivanka Trump toute «prérogative de l’exécutif», qui permet de garder confidentielles certaines conversations professionnelles entre un président et ses conseillers.

La commission s’approche de la conclusion de l’enquête et prévoit de tenir des auditions publiques au printemps.

Le ministère de la Justice, qui enquête de son côté sur cette attaque ayant causé la mort d’au moins cinq personnes, «a élargi (ses investigations) à la préparation de la réunion» auquel avait participé M. Trump avant les violences, dont ceux «qui ont aidé à la planifier, le financer et l’organiser», selon le quotidien Washington Post.