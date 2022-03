Comment calmer mon garçon ?

Nous avons recommencé il y a un certain temps à emmener régulièrement notre garçon d’un an et demi à la garderie après une période en dents de scie à cause de la pandémie. On dirait que la confiance qu’il avait acquise dans le fait de passer ses journées dans ce lieu avant que tout se déglingue à cause de la pandémie, il l’a toute perdue. Mon conjoint et moi on est déboussolés devant ses crises chaque matin. Qu’est-ce qu’on fait de si mal ?

Anonyme

Cette pandémie nous a presque tous mis KO, nous les adultes, alors imaginez comment les enfants peuvent se sentir ? Par ses crises, votre garçon exprime son angoisse de séparation. C’est normal. La principale raison étant les changements réguliers de gardienne. Le petit ne s’y retrouve plus.

Il est important pour le parent de prendre un peu de temps quand il dépose son enfant à la garderie pour faire une jasette avec la personne qui le prendra en charge pour la journée. Ça le rassurera sur la confiance qu’il peut lui accorder. Il serait aussi intéressant de lui laisser un petit objet vous appartenant, ou à défaut, de lui dessiner un cœur sur la main, pour le ramener à vous durant la journée.