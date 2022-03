Comment guérir ma mère de son vice ?

J’ai 55 ans, je suis séparée avec deux enfants adultes. D’aussi loin que je me souvienne, ma mère prenait un coup, supposément en cachette, même si tout le monde le savait dans la famille. Comme mon père l’endurait et la surprotégeait, elle n’a jamais été confrontée avec l’obligation de surmonter son vice.

Mon père est décédé d’un cancer en 2021, et depuis, mes deux frères et moi sommes confrontés à l’obligation que nous avons de tenter de modérer sa consommation. Ce que nous ne parvenons vraiment pas à faire, puisque ma mère est d’une habileté prodigieuse pour se procurer sa boisson comme pour la consommer, à notre insu. Il faut dire que la mollesse de notre père envers elle n’a pas arrangé les choses.

Je ne sais pas d’où lui vient cette faiblesse envers la bouteille, mais ce que je sais, c’est la destruction de toutes ses relations familiales et amicales qu’elle lui a causée au fil des ans. Il n’y a que nous, ses enfants avec qui elle n’a pas encore réussi à couper les ponts lors d’une de ses mémorables colères en état d’ébriété.

Notre père la supportait sans broncher, mais avec mes frères, on s’est donné comme mission de lui faire passer sa manie de boire. Le problème, c’est que dès qu’on aborde la question, elle se referme comme une huître et elle refuse d’en parler. Ça se passe bien ensuite pour quelque temps, puis ça repart de plus belle.

Comme elle vit seule désormais et qu’on n’est ni l’un ni l’autre près d’elle à plein temps, s’il lui arrivait quelque chose en état de boisson, on ne pourrait peut-être pas réagir à temps pour la sauver d’une catastrophe. Que nous conseillez-vous de faire pour la rendre consciente de sa grosse faiblesse morale face à l’alcool ?

Enfants inquiets

L’alcoolisme n’a rien à voir avec une faiblesse morale, c’est carrément une maladie. À cet effet, les docteurs Patrick Bordeaux et George F. Koob ont récemment publié Se libérer de l’addiction qui traite du fait que les racines de cette maladie chronique du cerveau sont très profondes. Pour ces experts, « ... on ne consomme pas pour se sentir bien, mais pour ne plus se sentir mal. »

Il s’agit donc d’emmener votre mère à reconnaître sa maladie, et ça ne sera pas facile. En plus de la lecture de ce livre, je vous recommanderais de vous adresser à La Maison Jean-Lapointe pour obtenir de l’aide pour vous guider dans la manière d’interagir avec votre maman pour favoriser cette reconnaissance de sa part.