Deux ans sans convention: les ambulanciers manifestent devant les bureaux de Legault

Les ambulanciers du Syndicat canadien de la fonction publique se sont réunis jeudi, devant les bureaux montréalais du premier ministre François Legault, pour rappeler que Québec fait traîner les négociations de leur contrat de travail depuis deux ans.

La centaine de manifestants a souligné que leur profession reste marquée par le manque de main-d’œuvre et la dévalorisation de leur métier. Des conséquences qui se font directement ressentir sur les temps de réponse en cas d’appels d’urgence et la qualité des interventions.

«Dans nos rangs, on voit beaucoup de paramédics qui ont 5, 10, 12 ans de métier et qui décident de quitter la profession. Auparavant, c’était assez marginal, mais avec la pandémie et le manque de main-d’œuvre, ça prend des proportions vraiment alarmantes», a expliqué par communiqué Benoit Cowell, président de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec (FTPQ-SCFP 7300).

Le syndicat a par ailleurs commenté la réforme du système de santé présenté plus tôt cette semaine par le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

«Une politique visant à moderniser et à changer la culture du secteur, où l’on élargira le champ de pratique des paramédics, est jugée intéressante par la FTPQ. Mais elle rappelle au ministre qu’il devra commencer par le commencement: donner le mandat à ses négociateurs d’évaluer paritairement l’emploi et de négocier une classification acceptable pour le personnel du secteur», a précisé l’organisation syndicale.