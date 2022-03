Encore du verglas pour l’ouest et le centre du Québec

De la faible neige et de la pluie verglaçante affecteront encore une bonne partie de l’ouest et du centre du Québec, alors que Montréal et les secteurs du sud-est de la province s’attendent à des averses de la pluie.

L’avertissement de pluie verglaçante émis par Environnement Canada est toujours en vigueur pour les secteurs de l’ouest et du centre de la province, avec 2 à 5 centimètres de neige mêlée de verglas par endroits.

En Outaouais et en Abitibi, mais aussi à Québec et en Beauce, la pluie verglaçante mêlée à de la neige se changera rapidement en pluie sous des températures confortables au-dessus des normales de saison.

Le mercure sera également à la hausse avec des températures de 13 degrés au thermomètre à Montréal, la Montérégie et l’Estrie, des secteurs qui seront affectés par un épisode de pluie durant l’après-midi de jeudi.

Les secteurs de l’est de la province seront également touchés par des averses de pluie avec risque d’orges plus tard en journée, alors que les températures oscilleront entre 3 et 5 degrés, selon les prévisions de l’agence fédérale.