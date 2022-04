Formule 1: la fièvre du samedi soir

La Formule 1 fera trois escales aux États-Unis pour la première fois depuis un peu plus de 40 ans après l’annonce de la tenue d’un Grand Prix dans les rues de Las Vegas à partir de 2023.

• À lire aussi: La ville du vice accueillera la Formule 1

• À lire aussi: Formule 1: feu vert pour Vettel

La rumeur se faisait de plus en plus persistante et elle a été finalement confirmée mercredi en fin de soirée par les promoteurs du projet et l’entreprise Liberty Media, propriétaire de la F1.

La discipline-reine du sport automobile retournera dans la capitale du jeu après deux tentatives infructueuses en 1981 et 1982 où un tracé temporaire (et bâclé) avait été aménagé sur le terrain de stationnement de l’hôtel Caesars Palace.

Trois lignes droites

Photomontage / photo courtoisie, formulaone.com

Cette fois, il est question d’un vrai circuit de ville qui empruntera notamment la célèbre rue principale, mieux connue sous le nom de la « Strip ».

Il a été conçu par Hermann Tilke, celui qui a dessiné plusieurs des nouveaux sites inscrits au calendrier de la F1 ces dernières années.

Selon la première esquisse dévoilée mercredi, les pilotes devront parcourir 50 tours de la piste de 6,12 kilomètres comportant 14 virages. Le circuit sera le troisième plus long en F1 derrière ceux de Spa-Francorchamps (Belgique) et de Jeddah Corniche (Arabie saoudite).

On estime que les monoplaces pourraient atteindre la vitesse folle de 340 km/h dans les trois lignes droites qui forment les portions les plus rapides. On roulera notamment devant des complexes hôteliers prestigieux, dont les Bellagio, Paris, Cosmopolitan, Winn Resort et ce même Caesars Palace.

Symboles de la... démesure

« Las Vegas et la F1 représentent le mariage parfait entre une ville excitante et le summum de la course automobile, a déclaré Stefano Domenicali. Nous sommes enthousiastes de revivre cette ambiance magique dans un endroit reconnu pour son hospitalité et ses sensations fortes. »

Le président de la F1 aurait pu ajouter que c’est aussi le partenariat parfait entre deux symboles de la... démesure.

La course aura lieu exceptionnellement un samedi soir, pour un signal du départ donné sous le coup de 22 h, heure locale. L’épreuve serait disputée en novembre après la tenue du Grand Prix du Brésil.

Engouement aux États-Unis

De toute évidence, l’ajout de cette nouvelle destination portera à 24, le nombre d’épreuves l’an prochain. Du jamais-vu en F1. Malgré l’annulation du Grand Prix de Russie prévu le 25 septembre, les dirigeants de la F1 ont bon espoir de lui trouver un remplacement pour atteindre le record de 23 en 2022.

Et déjà, on aurait ciblé 30 étapes pour le Championnat du monde à partir de 2026. Un retour en Afrique, seul continent qui n’est pas présent au calendrier, est notamment dans la ligne de mire.

« Ce retour à Las Vegas démontre clairement l’attrait et la progression de notre sport aux États-Unis, a renchéri le patron de la F1. Avec le succès obtenu à Austin et une première incursion à Miami [à guichets fermés] au début de mai, les États-Unis représentent un territoire prioritaire. »

N’oublions pas que la série Drive to survive, diffusée par Netflix, a largement contribué à la popularité sans cesse grandissante de la F1 chez nos voisins du Sud.

♦ Pour la petite histoire, c’est la première fois depuis 1982 que la F1 organise trois courses dans un même pays et au cours de la même année. En 1982, des épreuves avaient été disputées aux États-Unis, soit à Long Beach (en banlieue de Los Angeles), à Detroit et à Las Vegas.