Grande première pour Édouard Julien

C’était un grand jour pour le Québécois Édouard Julien: il a participé à un premier match préparatoire du baseball majeur, jeudi en Floride, dans l’uniforme des Twins du Minnesota.

Amené au deuxième coussin en défensive lors de la septième manche, Julien a obtenu une présence au bâton, en début de neuvième, soutirant alors un but sur balles au lanceur Phillips Valdez, des Red Sox de Boston. Il s’agit là d’un scénario commun pour le Québécois qui, en 2021, avait dominé l’ensemble des ligues mineures avec un total de 110 passes gratuites durant une saison partagée entre les Mighty Mussels de Fort Myers, au niveau A, et les Kernels de Cedar Rapids (A-fort). En 112 matchs, le jeune homme originaire de Québec avait conclu avec 18 circuits, une moyenne au bâton de ,267 et un excellent taux de présences sur les sentiers de ,434.

Julien, 22 ans, a aussi appris à la dure au cours de son premier match dans la Ligue des pamplemousses quand il a été épinglé en tentative de vol par le receveur Elih Marrero. Les Twins ont finalement perdu par le pointage de 4 à 3 face aux Red Sox, à Fort Myers.

L’expérience n’en demeure pas moins enrichissante pour le Québécois qui avait été sélectionné en 18e ronde par les Twins au repêchage de 2019. Avant son entrée dans la rencontre, l’ancien du programme sport-études des Canonniers, dans la région de Québec, a notamment vu Rafael Devers et Bobby Dalbec frapper la longue balle pour les Red Sox en début de match. Pour Devers, il s’agissait d’un cinquième circuit en 19 présences officielles au bâton depuis le début du calendrier préparatoire.

Victoire des Blue Jays

À Dunedin, en Floride, les Blue Jays de Toronto ont pour leur part vaincu les Tigers de Detroit 5 à 3, jeudi après-midi. Le jeune partant Alek Manoah a notamment connu un bon match pour les Jays au monticule, ne permettant qu’un seul coup sûr en quatre manches de travail. Il a également réussi trois retraits au bâton.

Utilisé comme frappeur de choix, Lourdes Gurriel fils a pour sa part frappé un circuit en solo dans cette rencontre. Le joueur de premier but Vladimir Guerrero fils a quant à lui été tenu en échec en trois présences officielles, obtenant par ailleurs un but sur balles. Il a ainsi abaissé sa moyenne au bâton à ,318 depuis le début du camp.

Les Blue Jays, qui présentent un dossier de 7-5 jusqu’à présent dans la Ligue des pamplemousses, ont aussi profité de la journée de jeudi pour confirmer que Jose Berrios serait le lanceur partant pour le match d’ouverture de l’équipe, le vendredi 8 avril au Rogers Centre de Toronto, contre les Rangers du Texas.