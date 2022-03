Hollywood est-il peuplé d’intouchables?

Je ne connais pas Will Smith, mais, dimanche soir dernier, je me suis demandé s’il était dans un état normal.

Après qu’il eut remporté l’Oscar du meilleur acteur, ses remerciements étaient si confus, son élocution était si incertaine que je me suis demandé s’il était sobre. Ses larmes, ses sanglots refoulés, sa voix tremblotante me rappelaient l’état dans lequel on se trouve quand on a pris un verre de trop. Cela aurait pu expliquer qu’il perde les pédales pour aller gifler Chris Rock, oubliant que des millions de personnes regardaient la cérémonie.

Dans sa pénible allocution, Will Smith n’a mis en cause ni l’alcool ni d’autres substances. Il a plutôt excusé son geste par l’amour qu’il porte à sa femme. Ce faisant, il empruntait l’excuse classique de presque tous les hommes qui en viennent aux coups avec leur femme, de tout amoureux jaloux qui s’en prend à un rival ou à un quidam qui insulte sa blonde. L’acteur qui allait remporter un trophée qui est le Saint-Graal du monde du cinéma s’est comporté comme n’importe quel imbécile pris de rage au volant.

Certains journalistes ont relevé comme moi le « tweet » énigmatique du fils de Will Smith, mais la plupart ont évité de commenter. Quand Jaden écrit : « And that’s how we do it [c’est ainsi qu’on agit] », signifie-t-il que c’est de cette façon qu’on doit régler les différends ? Ou, plus précisément, de cette façon qu’on agit dans la communauté noire ? En giflant Chris Rock, son père s’est comporté comme un vulgaire chef de gang qui veut venger sa blonde. Jouant aux psychologues de quatre sous, quelques commentateurs ont expliqué son geste en rappelant que Smith avait déjà vu son propre père frapper sa mère violemment. Pour la venger, il aurait même songé à pousser le paternel dans son fauteuil roulant du haut d’un escalier.

DES MILLIONS DE TÉMOINS OCULAIRES

Le délit – car c’en est un – qu’a commis Smith n’aurait pu être plus visible. Plus de quinze millions de téléspectateurs en furent témoins, sans compter les centaines de millions qui l’ont regardé en différé. Tout autre assaillant aurait été écroué sur-le-champ. Peut-être même lynché. La justice est parfois expéditive chez nos voisins. L’assaut n’a pas eu lieu dans un quartier populaire, mais dans une salle somptueuse bondée de vedettes habillées par de grands couturiers. Des vedettes qui apparaissent régulièrement plus grandes que nature sur tous les écrans du monde, Will Smith y compris. L’assaillant considérait donc jouir de l’immunité qu’emporte pareille célébrité. On lui fit une ovation debout dès qu’il se leva pour aller cueillir son trophée. Ce n’est pas un triste voyou qui venait de rosser un malappris ayant eu l’effronterie de faire une farce plate, mais un preux chevalier qui avait défendu l’honneur de sa femme.

UNE TACHE INDÉLÉBILE

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ne va sans doute pas dépouiller un homme semblable de son trophée ou le priver à vie de sa carte de membre. C’est un sort auquel elle a dû se résigner jusqu’ici uniquement pour Harvey

Weinstein, ce marchand de filles vierges, pour Bill Cosby, cet agresseur en série, et pour Roman Polanski, ce violeur franco-

polonais en cavale. À l’exception de ces trois brebis galeuses, les vedettes de Hollywood sont des intouchables. C’est du moins leur profonde conviction.

Cet assaut en direct devant des millions de téléspectateurs, répercuté des milliards de fois sur YouTube et les réseaux sociaux, restera une tache indélébile dans l’histoire des Oscars, leur histoire dût-elle se prolonger encore des décennies.