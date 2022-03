Hommage à Bowie: un spectacle d'envergure est de passage à Montréal

Le spectacle à grand déploiement créé au Québec qui rend hommage à l’œuvre de David Bowie et aux albums qu’il a enregistrés à Berlin, entre 1975 et 1980, sera de passage à Montréal et à Québec avant de traverser l’Atlantique.

Créer à partir des albums «Station to Station», «Scary Monsters» et de la trilogie berlinoise «Low», «Heroes» et «Lodger», le spectacle «Heroes/Bowie/Berlin 1976-1980: The Ultimate David Bowie Tribute» marie musique, projections vidéo et cinéma expérimental.

Ce sont trois chanteuses et huit musiciens qui interpréteront les 26 chansons jouées lors du spectacle hommage à l’artiste britannique, décédé en 2016.

Destiné à faire le tour du monde, le spectacle est une idée du producteur Claude Larivée, qui s’est aussi chargé de la mise en scène. Ce dernier a notamment obtenu trois récompenses au Gala de l’ADISQ en 2020 pour le concert multimédia «Robert en CharleboisScope».

«Heroes\Bowie\Berlin 1976-80» sera présenté à Montréal le 15 avril à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, puis au Grand Théâtre de Québec le 3 juin. Le spectacle s'arrêtera aussi à Trois-Rivières et à Ottawa avant de traverser l’Atlantique pour une longue tournée européenne qui devrait s’étirer jusqu’en mars 2023.