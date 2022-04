«Ils nous ont complètement dominés» - David Savard

Les Hurricanes faisaient tellement ce qu’ils voulaient sur la patinoire qu’on les a souvent vus avorter eux-mêmes une attaque menaçante en raison d’une passe de trop.

« En première période, ils nous ont complètement dominés. On savait qu’ils allaient sortir fort, mais je pense qu’ils nous ont surpris. »

–David Savard

Jake Allen en avait long à dire à Frédérick L’Écuyer lorsque celui-ci lui a décerné une punition pour avoir retiré son masque. Mais l’officiel ne voulait rien entendre.

« On m’a déjà dit que, lorsque la rondelle est à la ligne bleue, que l’adversaire ne menace plus de marquer un but, je pouvais enlever mon masque. J’avais le sentiment que la rondelle n’était justement plus une menace. Je venais pourtant de le garder alors que j’avais reçu un tir et que la rondelle était tout près. D’ailleurs, ce n’est pas l’arbitre près de moi qui a appelé la punition. Lui, il savait que mon masque était détaché. »

– Jake Allen

Les Hurricanes seront assurément à surveiller pendant les séries éliminatoires. Ils ont de la profondeur à toutes les positions et peuvent se sortir de toutes les situations.

« C’est une des meilleures équipes de la ligue. C’est un groupe que je respecte énormément. Leurs six premiers attaquants jouent des deux côtés de la rondelle. Ils ne donnent ni temps ni espace. C’est le genre de culture que l’on souhaite implanter au sein de notre équipe. »

– Jake Allen

« C’est de cette façon que Martin (St-Louis) souhaite nous voir jouer. En les affrontant, on comprend ce que ça prend pour jouer de cette façon. Leurs défenseurs sont très agressifs, les attaquants se replient avec intensité. Dans l’avenir, c’est ce qu’on veut faire subir aux autres équipes. »

–Nick Suzuki