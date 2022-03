Informatique : un appel d’offres «copié» sans «saine concurrence»

Le chien de garde des contrats publics demande au CIUSSS de la Capitale nationale d’arrêter l’exécution d’un contrat de sécurité informatique de 1,8 M$ octroyé sans saine concurrence et sans l’évaluation préalable et rigoureuse des besoins.

En mai 2021, le CIUSSS de la Capitale nationale a conclu un contrat de trois ans avec l’entreprise Precicom Technologies pour l’acquisition d'équipements de sécurité de leurs télécommunications.

À la suite d’une plainte soutenant que l’appel d’offres n’avait pas permis une saine concurrence, l’Autorité des marchés publics a investigué et découvert que le CIUSSS avait tourné les coins ronds.

En fait, le CIUSSS n’a pas effectué au préalable «une évaluation adéquate et rigoureuse des besoins» lui permettant d’obtenir les équipements adéquats de sécurité de télécommunication.

Pire encore, la personne qui a élaboré l’appel d’offres a simplement « copié en grande partie deux devis d’organismes publics » qu’elle a trouvés sur Internet via le Système électronique d’appel d’offres (SEAO). L’appel d’offres a ainsi été publié sans que les responsables se questionnent sur leur capacité de répondre aux réels besoins de l’organisation.

« Une évaluation des besoins a été effectuée durant la publication de l’appel d’offres, ce qui a mené à un nombre élevé de questions, lesquelles ont entraîné la publication de sept addendas », critique l’AMP dans sa décision publiée ce jeudi.

Unique fournisseur

En copiant les spécificités techniques des deux devis sur Internet, l’AMP a découvert que CIUSSS a « limité indûment » la concurrence.

«Le CIUSSS-CN s’est fondé sur les spécificités des équipements d’un unique fournisseur pour rédiger son devis», mentionne la décision de l’AMP. «Cette décision a eu pour conséquence de limiter indûment la possibilité pour d’autres concurrents qualifiés de participer à l’appel d’offres, voire de leur assurer un traitement intègre et équitable. »

Ainsi, l’AMP recommande à l’organisation « de cesser l’exécution du contrat », d’établir des formations pour ses gestionnaires et ses employés travaillant en gestion contractuelle et s’assure que ces mêmes gestionnaires et ces employés disposent des connaissances et des outils nécessaires pour accomplir de leur travail.

Le CIUSSS a 45 jours afin de répondre aux recommandations de l’AMP.