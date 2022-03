La caquiste Suzanne Dansereau ne sera pas candidate en 2022

La députée caquiste Suzanne Dansereau ne sera pas candidate aux prochaines élections générales de 2022.

La représentante de la circonscription de Verchères, située sur la Rive-Sud de Montréal, en a fait l’annonce par communiqué jeudi. «Je suis fière d’avoir tout donné pour la population de chez nous. Je me revois faire mes premiers pas en tant que militante et bagarreuse en faisant signer des pétitions pour améliorer les pistes cyclables», a-t-elle déclaré.

D’abord élue conseillère municipale, Mme Dansereau était mairesse de Contrecœur jusqu’à son entrée à l’Assemblée nationale, en 2018. «J’ai pu intervenir à plein de niveaux : Préfète, présidente du CA de la Régie intermunicipale de police, la question des logements sociaux à la CMM, membre du conseil d’administration de l’Union des municipalités, présidence de la régie intermunicipale de transport, présidence également du CLD pour les gens d’affaires».

Le premier ministre François Legault a tenu à souligner l’implication et le dévouement de Mme Dansereau. «J’ai approché Suzanne en 2018 en lui demandant de m’aider à pousser le dossier du développement du port à Contrecœur. Elle a eu le courage de sauter dans la mêlée et elle s’est donnée corps et âme pour sa communauté. Je tiens à la remercier pour son travail acharné à faire avancer les dossiers de sa circonscription et du Québec. Je lui souhaite le meilleur pour la suite!»