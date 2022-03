La guerre en Ukraine menace l'Amérique latine d'une « grande crise »

Le président du Costa Rica, Carlos Alvarado, a mis en garde jeudi dans un entretien à l'AFP contre une « grande crise » potentielle en Amérique latine du fait de la guerre en Ukraine.

• À lire aussi: [EN DIRECT] 36e jour de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

• À lire aussi: Ukraine: les conseillers de Poutine craignent de lui dire la vérité, selon les renseignements britanniques et américains

« L'invasion, contraire au droit international, provoque évidemment mort et douleur en Ukraine, mais a aussi le potentiel de créer une grande crise en Amérique latine », et plus largement dans « le monde en développement » a déclaré M. Alvarado, présent en France à l'occasion d'un tournée européenne à Paris et en Espagne.

Le chef de l'État, qui quittera ses fonctions le 8 mai, a souligné que la hausse des prix des carburants et des engrais peut rendre « inabordable » les cultures vivrières et provoquer du chômage.

Tenter d'y remédier en subventionnant les carburants pourrait accroître la pression sur la dette publique des pays de la région, ce qui pourrait « là aussi les précipiter dans une crise », a-t-il estimé.

D'autant que cela s'inscrit dans le contexte de la sortie de la pandémie, et que certains pays de la région souffrent depuis des années d'un « malaise social », a-t-il noté.

Les grandes organisations économiques internationales telles que la BERD, le FMI et la Banque mondiale ont averti le 18 mars des « vastes » conséquences de l'invasion russe en Ukraine pour l'économie mondiale. Elle réduit l'approvisionnement en énergie, en nourriture, augmente les prix, « nuira à la reprise post-pandémie planétaire », ont indiqué ces organisations, qui jugent que « les plus pauvres et vulnérables seront les plus touchés ».