La maladie pousse Éric Lamaze à la retraite

Le Montréalais Éric Lamaze, le Canadien le plus décoré aux Jeux olympiques en sports équestres, a été contraint de prendre sa retraite en raison du cancer du cerveau qu’il combat depuis 2017.

«Il y a une partie de moi qui se sent très bouleversée que j’aie dû me battre avec le cancer avec l’espoir de monter à nouveau, et je suis dépité que ça ne soit pas le cas», a-t-il mentionné sur son site web de Torrey Pines.

Lamaze aurait voulu se retirer selon ses propres termes, mais sa maladie lui a forcé la main. Il a disputé sa dernière compétition en septembre dernier, à Spruce Meadows.

Le Québécois, qui vit désormais en Floride et en Belgique, a fait ses débuts en sports équestres en 1992. Il a occupé le premier rang du classement de la Fédération équestre internationale pendant trois ans.

L’athlète de 53 ans a remporté une médaille de chaque couleur en trois participations aux Jeux. Il a amorcé son parcours olympique en 2008 à Pékin en étant le cavalier du prolifique Hickstead. Il a gagné l’or au concours individuel et l’argent par équipes lors de ces Jeux. Lamaze et son étalon ont d’ailleurs été intronisés ensemble au Panthéon des sports canadiens en 2021.

Lamaze a été nommé chef d’équipe de l’Équipe canadienne de saut d’obstacles en février. Ce nouveau virage dans sa carrière lui permettra de se concentrer sur la passation de son savoir.

«J’ai toujours aimé enseigner et préparer les chevaux et les cavaliers pour les championnats majeurs. Je donnerai à ces cavaliers toutes les opportunités que j’ai eues et j’ai de grandes idées pour le futur. Je veux que chaque cavalier canadien sache que leurs rêves sont mes rêves aussi. Lorsqu’ils gagnent, je gagne», a-t-il expliqué.