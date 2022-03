La ville du vice accueillera la Formule 1

La ville de Las Vegas est une habituée des événements d’envergure internationale et elle a franchi un nouveau pas mercredi lorsque la Formule 1 a confirmé que son grand cirque s’arrêterait au Nevada dès novembre 2023.

Il s’agira d’un retour dans la ville du vice pour la F1, qui y avait tenu des courses en 1981 et 1982. Cette fois, les pilotes auront l’opportunité de conduire leur monoplace entre les hôtels et casinos de la très célèbre «Las Vegas Strip».

La piste comptera 14 virages et sera longue de 6,12 kilomètres. Les pilotes devront faire 50 fois le tour du circuit pour compléter le Grand Prix, qui sera disputé de nuit.

«Nous ne pourrions être plus excités de travailler avec nos partenaires locaux pour créer un événement marquant. La Formule 1 démontre son potentiel depuis un grand nombre de saisons et le Grand Prix de Las Vegas la fera passer au prochain niveau», a expliqué dans un communiqué Greg Maffei, le président de Liberty Media, qui possède le championnat de course automobile.

Trois événements seront ainsi tenus sur le sol américain dès 2023, avec la présentation des Grands Prix de Miami et d’Austin.