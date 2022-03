Le fabricant d’uniformes sportifs SP investit dans une nouvelle usine à Saint-Hyacinthe

L’entreprise québécoise de confection d’uniformes sportifs SP a investi 20 millions $ afin d’acquérir une nouvelle usine manufacturière à Saint-Hyacinthe, en Montérégie, qui devrait voir le jour en automne 2022.

«Cet investissement majeur nous permettra de poursuivre notre croissance, particulièrement aux États-Unis et en Europe, et de mener des projets porteurs afin de renforcer notre leadership dans ce secteur en pleine effervescence», a expliqué jeudi par communiqué Steve Bérard, propriétaire et chef de la direction de SP.

La compagnie, qui fournit notamment des uniformes au Canadien de Montréal, déménagera de l’avenue Hubert à la rue Picard. Les activités de production devraient démarrer dans la nouvelle usine à l’automne, même si la fin du processus de relocalisation est prévue pour le début 2023.

«Nous avons de grandes ambitions pour cette nouvelle usine. Ce déménagement nous permettra d’actualiser notre stratégie d’automatisation et de robotisation afin d'augmenter substantiellement notre capacité de production et d’innovation à long terme et ainsi optimiser le processus de transformation de nos produits», a déclaré Daniel Goyette, directeur des opérations.

Près de 40 postes en fabrication devraient donc s’ajouter aux 260 emplois déjà existants dans les trois installations de l’entreprise à Saint-Hyacinthe, Granby et Val-des-Sources.

«Après deux années de turbulences, nous émergeons de cette période, plus forts que jamais. Alors que notrecollaboration avec Nike aux Jeux olympiques d’hiver 2022 et le lancement des nouveaux uniformes de la LNH—fabriqués avec Adidas à partir de matière recyclée—ont été couronnés de succès, le moment est opportun pour entreprendre de grands chantiers stratégiques pour notre avenir», a indiqué M. Bérard.

Investissement Québec, Développement économique Canada (DEC), la Banque de développement du Canada ou encore Desjardins Entreprises ont appuyé cet investissement.

«Notre gouvernement est fier d’appuyer SP en leur accordant un prêt de 2 millions $ pour leur permettre d’accroître leur productivité et d’augmenter leur capacité de production. Aider les entreprises à croître et innover afin qu’elles puissent créer des emplois de bonne qualité est au cœur de nos priorités», a mentionné Pascale St-Onge, députée de Brome–Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC.