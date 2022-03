Le PIB du Canada a augmenté pour un huitième mois consécutif

Le produit intérieur brut (PIB) réel du Canada a augmenté de 0,2 % en janvier, par rapport au mois précédent, selon les données de Statistique Canada dévoilées jeudi.

Les croissances enregistrées dans neuf des 20 secteurs d’activités du pays ont contribué à une huitième augmentation mensuelle consécutive du PIB.

«Les industries productrices de biens ont affiché une hausse de 0,8 % en janvier, alors que la croissance des industries productrices de services (0 %) a continué d’être freinée par les effets du variant Omicron, et certaines industries traitant directement avec le public en ont directement ressenti les effets», a indiqué Statistique Canada.

Ainsi, le secteur de la construction (+2,8 %) est en hausse pour la troisième fois en quatre mois. Le commerce de gros (3,1 %), les services publics (+4 %), le commerce de détail (+2,5 %) sont les secteurs qui ont le plus contribué à la croissance en janvier.

À l’inverse, le secteur de l’hébergement et des services de restauration a diminué de 11,5 % en janvier. «Il s’agit du plus fort recul depuis avril 2020», a noté Statistique Canada.

Après avoir connu sept mois de croissance, le secteur du transport et de l’entreposage a diminué de 3 % en janvier, tandis que le secteur des arts, des spectacles et des loisirs a reculé de 10,8 %. Selon l’agence fédérale, il s’agit de la baisse la plus prononcée pour ces deux secteurs, depuis avril 2020.

Le secteur de l’extraction minière, de l’exploitation en carrière, et de l’extraction de pétrole et de gaz a reculé de 1,2 % en janvier. L’extraction de pétrole et de gaz a pour sa part diminué de 1,3 %.

Statistique Canada prévoit que le PIB réel devrait augmenter d’environ 0,8 % en février.