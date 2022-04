Le Rouge et Or frappe un mur

L’équipe féminine de basketball du Rouge et Or se doutait que le duel face aux Wesmen de Winnipeg ne serait pas de tout repos pour amorcer le championnat canadien de basketball universitaire. La réalité a frappé de plein fouet.

Les Lavalloises ont été vaincues au pointage de 81 à 67, à Kingston.

Elles ont tout laissé sur le terrain, mais l’imposante machine de Winnipeg, équipe qui a marqué le plus de points au pays cette saison, semblait tout simplement trop bien rodée.

« C’était comme un rouleau compresseur », a constaté l’entraîneur Guillaume Giroux.

« On savait que ce serait compliqué contre des monstres physiques comme les filles de Winnipeg, mais en plus, on leur a rendu la tâche un peu trop facile. Il y a eu trop d’erreurs mentales et physiques », a-t-il poursuivi.

Faux départ

Ce qui a coulé le Rouge et Or, c’est le début de match difficile. Le fossé dans lequel les représentantes de l’Université Laval se sont enfoncées est vite devenu trop profond pour s’en extirper.

Au point où après seulement un quart, Winnipeg a réussi 15 lancers sur 18 du plancher, se dotant d’une avance de 35 à 12.

« Les filles de l’autre côté sont sorties d’une manière tellement forte, j’ai rarement vu quelque chose de même. Elles auraient été 10 en 18 que ça aurait déjà été fort, mais là, c’est vite devenu difficile à surmonter.

« J’ai même pris un temps d’arrêt assez tôt pour tenter de briser le rythme, mais ça n’a pas changé. On s’est tout simplement fait battre physiquement par une équipe très lourde », a souligné Giroux.

Poussée tardive

Les deux adversaires ont ensuite joué plus au coude à coude lors du deuxième et du troisième quart. Au quatrième, le Rouge et Or a bien terminé, mais le mal était fait.

« Les filles ont bien fini, elles se sont battues jusqu’à la fin. C’est quand même une belle expérience qu’elles ont été chercher », s’est consolé l’entraîneur.

Sabrine Khelifi a été la meneuse pour Laval avec 18 points et sept rebonds. Léa Dominique a ajouté 12 points et huit rebonds. Le Rouge et Or disputera vendredi soir (20 h) un match consolation.

Médailles en athlétisme

À Fredericton, les dames du Rouge et Or ont brillé au championnat canadien d’athlétisme. Au lancer du marteau, Noémie Jeffrey a pulvérisé la compétition.

La dominante étudiante-athlète du Rouge et Or a battu son propre record d’équipe en atteignant 18,89 m, ce qui lui a valu la médaille d’or. C’était 6 cm de mieux que sa marque précédente, établie il y a deux ans.

Il s’agissait de sa troisième médaille sur la scène nationale, mais de sa première en or.

Au sprint (60 m), Audrey Leduc a quant à elle récolté une autre médaille, cette fois en bronze. Son chrono de 7,44 s s’avère une marque personnelle cette saison.

Au relais 4 x 200 m, le Rouge et Or s’est qualifié pour les finales de samedi, autant du côté masculin que féminin.

Les compétitions se poursuivent vendredi et samedi.