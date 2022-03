Le salaire minimum pourrait dépasser 15$ l’heure l’an prochain en raison de l’accroissement du coût de la vie, estime le ministre de l’Emploi, Jean Boulet.

Le 1er mai, le salaire minimum au Québec fera un bond de 75 cents, pour atteindre 14,25$ l’heure.

En raison de l’inflation, la hausse pourrait être encore très élevée en 2023.

«Si le salaire horaire moyen monte comme c’est anticipé, on va atteindre le 15 $ (l’heure) vraisemblablement, (...) on est enclin à aller vers ça et peut-être au-delà», a confié le ministre Boulet, au sortir de la période de questions à l’Assemblée nationale.

Dans les calculs pour fixer le salaire minimum, le gouvernement cherche le point d’équilibre entre l’accroissement du pouvoir d’achat des salariés et la capacité de payer des petites et moyennes entreprises, a-t-il insisté.