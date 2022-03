Les propriétés récréatives au Québec connaîtront la hausse la plus forte au pays

Le marché des chalets et autres propriétés récréatives au Québec devrait connaître l’augmentation la plus forte au pays en 2022, selon une étude du courtier Royal Lepage, qui note également que les prix devraient être beaucoup plus favorables aux acheteurs.

Les résultats de l’étude rendue publique mercredi révèlent que l’agrégat de cette catégorie de propriétés à travers la province devrait augmenter de 15 % en 2022 pour atteindre 356 500 $.

«Deux ans après le début de la pandémie, les scénarios d’offres multiples continuent d’être monnaie courante. Dans certains cas, les propriétés peuvent se vendre entre 100 000 $ et 125 000 $ de plus que le prix demandé, selon la région et l’état de la propriété», a souligné par voie de communiqué Éric Léger, courtier immobilier agréé chez Royal LePage Humania dans les Laurentides.

«Rappelons qu’avant la pandémie, les propriétés de la région se vendaient rarement à un prix égal ou supérieur à celui de l’inscription. À l’aube du marché printanier, la demande de propriétés récréatives reste forte dans les Laurentides et dans tous les centres de villégiature de la province de Québec. Comme l’an dernier, la demande de propriétés au bord de l’eau devrait continuer à stimuler l’activité dans la région.»

En 2021, le prix de l’agrégat d’une maison unifamiliale dans les marchés récréatifs de la province a augmenté de 24,8 % par rapport à l’année précédente, pour s’établir à 310 000 $. Au cours de la même période, le prix des propriétés au bord de l’eau a augmenté de 26,4 %, pour atteindre 421 000 $, tandis que celui d’un appartement en copropriété a grimpé de 5,5 %, pour se fixer à 270 000 $.

Les baby-boomers seraient parmi les plus intéressés à faire l’achat d’une propriété en zone dite récréative. Parmi les 29 % de cette génération qui envisagent l’achat d’une résidence principale au cours des cinq prochaines années, près du deux tiers ont indiqué vouloir s’installer dans une région rurale ou récréative, ce qui pourrait entraîner l’arrivée d’environ 400 000 personnes sur le marché de l’immobilier récréatif au cours de cette même période.

À l’échelle nationale, Royal LePage prévoit que le prix de l’agrégat d’une propriété dans les régions récréatives augmentera de 13 % en 2022 par rapport à l’année 2021.

Le sondage a été réalisé en ligne auprès de 151 agences et courtiers immobiliers au Canada, entre le 1er et le 18 mars 2022.