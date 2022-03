L’homme qui transportera les Golden Knights en séries?

En l’absence de Robin Lehner, les Golden Knights de Vegas ont trouvé un remplaçant de qualité en Logan Thompson, qui a maintenu les espoirs de séries éliminatoires de l’équipe au cours des dernières semaines.

• À lire aussi: Craig Anderson pourrait revenir

• À lire aussi: Un désastre pour Petr Mrazek

Le gardien de 25 ans a été poussé rapidement dans la chaise du numéro 1 et a amorcé un septième duel consécutif, mercredi. L’Albertain a couronné cette séquence avec cinq victoires, dont son premier blanchissage contre le Kraken de Seattle.

Il a bien failli le perdre avec 2 min 22 s à faire en troisième période, mais l’entraîneur-chef Peter DeBoer a contesté le but de Jordan Eberle pour un hors-jeu.

«J’étais d’abord très triste, puis très heureux», a-t-il dit avec le sourire en conférence de presse après la rencontre, lui qui a bloqué 22 rondelles contre le Kraken.

«C’est du hockey très excitant et ce sont des matchs qu’il faut absolument remporter. Je suis très reconnaissant de cette opportunité. Ce fut beaucoup de plaisir pour moi et j’essaie seulement de m’en imprégner. Je veux continuer à bâtir et continuer à obtenir deux points et aider l’équipe du mieux que je peux», a ajouté Thompson.

Avant les matchs de jeudi soir, les Golden Knights détenaient le dernier rang donnant accès aux éliminatoires dans l’Association de l’Ouest. Peu de gens les voyaient là après toutes les blessures et les coéquipiers de Thompson lui doivent certainement une fière chandelle.

En attendant Lehner...

L’adjoint habituel de Lehner, Laurent Brossoit, est lui aussi à l’écart avec une blessure. Voilà que le nom du Suédois a été retiré de la liste des absents, mais la bonne tenue de Thompson permet à DeBoer de patienter.

«Les blessures l’ont poussé sur l’avant-scène et c’est ainsi que les carrières dans la LNH se bâtissent, a mentionné l’instructeur. Dans ces moments, tu coules ou tu nages, et il s’est vraiment montré à la hauteur.»

«Nous savons à quel point Robin peut être bon. Ce que ça fait, c’est que ça nous retire la pression de ramener rapidement Robin, ce que nous ne voulons pas faire», a poursuivi DeBoer.

Les Knights bénéficient d’un calendrier relativement favorable pour le reste de la campagne. Ils devront toutefois éviter des pièges comme le Kraken, les Coyotes de l’Arizona, les Devils du New Jersey, les Sharks de San Jose ou encore les Blackhawks de Chicago. Ils auront également trois confrontations face aux Canucks de Vancouver, qui sont à leur poursuite dans la section Pacifique.