Motivaction Jeunesse: une course de 250 km pour l'intégration

Douze réfugiés vont compléter vendredi un ultramarathon de l’espoir, une course de 250 kilomètres en six jours entre Montréal et Québec.

Le groupe est parti dimanche dernier à la place Émilie-Gamelin, à Montréal. Leur arrivée est prévue vers 12h, au Centre Louis-Jolliet, un centre d'éducation aux adultes situé dans le secteur Limoilou, sur la rue de la Pointe-aux-Lièvres.

Photo Jean-François Racine

Ces jeunes tous très courageux sont nés notamment au Népal, au Bangladesh, en Ukraine, en Tanzanie et au Rwanda. Plusieurs ont vécu dans des camps de réfugiés avant d’aboutir au Québec. Dix nationalités composent le groupe, qui livre un message d’ouverture, de tolérance et de persévérance.

À la veille de compléter ce grand défi, qu'est-ce qu'ils souhaitaient le plus jeudi soir? La réponse est surprenante mais simple. «Du riz et du poulet!».

Toute la semaine, la pluie, le vent et le froid n’ont pas freiné leur motivation. «On aime vivre ici», ont-ils confié sur la route entre Neuville et Saint-Augustin.

Même si la fatigue s’est installée depuis cinq jours, ils vont tous terminer leur épreuve, qui n’est certainement pas la pire de leur vie.

L'activité est organisée par Motivaction Jeunesse.