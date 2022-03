Oilers: Connor McDavid n’a pas fini d’atteindre les sommets

Le capitaine des Oilers d’Edmonton, Connor McDavid, continue d’épater ses coéquipiers et il pourrait d’ailleurs établir un sommet personnel pour le nombre de points amassés en une saison après avoir atteint le plateau de la centaine, mercredi.

Grâce à un but et une mention d’aide dans un gain de 4 à 3 en fusillade aux dépens des Kings de Los Angeles, McDavid est devenu le premier joueur de la Ligue nationale à compter 100 points cette année. Il s’agit de la cinquième fois en sept campagnes qu’il accomplit l’exploit. Les seules campagnes où il n'a pas réussi ont été marquées par une fracture de la clavicule (2015-2016) et une fin de calendrier devancée par la pandémie (2019-2020).

Principal rival de McDavid dans la course au trophée Art-Ross, Leon Draisaitl est bien heureux de miser sur son comparse pour l’aider à s’illustrer en offensive.

«C’est très impressionnant, a-t-il comenté au site NHL.com. Il aurait pu en totaliser 100 à son année comme recrue s’il n’avait pas été blessé. Sa constance est formidable, c’est plaisant d’en faire partie et de voir cela. Dans cette ligue, il est difficile de marquer. Il se retrouve contre le meilleur chaque soir. Toutes les formations essaient de l’arrêter et se concentrent sur lui. Malgré tout, il récolte 110, 120 points, je ne sais même pas. Mais c’est dur à réussir.»

Rien ne laisse présager une baisse de régime de McDavid dont le plus haut total de points en carrière est de 116. Il a encore 14 rencontres pour égaler et surpasser ce nombre du calendrier 2018-2019. À son rythme actuel, il n’aura aucun problème à y parvenir : il a inscrit son nom sur la feuille de pointage dans ses 11 dernières sorties, accumulant huit buts et 13 aides.

«Il est un athlète phénoménal qui prend son travail au sérieux. Certes, il est fier d’avoir atteint cette marque, j’en suis sûr, mais comme je l’ai dit, je pense aussi qu’il est déterminé à aider notre équipe à franchir les 100 points», a souligné l’entraîneur-chef Jay Woodcroft.

Bien placés

Avec leur triomphe, les Oilers affichent 81 points et pourraient bien se rendre à 100 d’ici le 29 avril, dernière journée de la campagne. Ils ont également bon espoir de bénéficier de l’avantage de la patinoire au premier tour des séries, car ils accusent un retard d’un point sur les Kings et le deuxième échelon de la section Pacifique.

D’ici la fin de la saison, Edmonton aura quelques rendez-vous déterminants, notamment contre Los Angeles et Las Vegas. Deux matchs face à l’Avalanche du Colorado risquent aussi de montrer si McDavid et ses coéquipiers sont bien prêts à en découdre avec les meneurs du classement général.