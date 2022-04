Abus dans les pensionnats: le pape François présente ses excuses

Le pape François a présenté vendredi ses excuses aux Autochtones du Canada pour les abus subis dans les pensionnats.

«Je demande le pardon de Dieu et je vous le dis du fond du cœur, je suis désolé. Je me joins aux évêques du Canada pour vous présenter mes excuses», a-t-il dit.

Le pape François a aussi annoncé une visite au Canada sans toutefois en préciser la date.

«Je me rendrai au Canada, je n'irai pas en hiver, mais je m'y rendrai à la rencontre de vos cultures et vos peuples», a ajouté le pape.