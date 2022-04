Arrondissement sud-ouest: des résidents s'opposent à la construction d’une tour

Des résidents de l’arrondissement sud-ouest se mobilisent pour empêcher la construction d’une tour résidentielle deux fois plus haute que le règlement ne le permet au bord du canal Lachine et qui viendrait leur gâcher le caractère historique du site.

«C’est gigantesque, totalement hors de proportion et ça va avoir un énorme impact sur le caractère patrimonial du canal», fait valoir Sylvain Letellier, qui réside dans Pointe-Saint-Charles, au bord du canal Lachine.

De l’autre côté de ce dernier, à l’intersection des rue Richmond et des Basins dans le quartier Griffintown, l’arrondissement a donné son aval à un projet immobilier de près de 300 condos qui comprend une tour de vingt étages. Cela déroge à la limite de hauteur du secteur qui est établie à huit étages.

C’est beaucoup trop haut, selon M. Letellier et des dizaines de résidents d’au moins 13 tours à logements différentes du secteur qui se sont mobilisés pour tenter d’empêcher la construction de celle-ci.

Ils espèrent pouvoir faire tomber le projet via un éventuel référendum après avoir donné leur opinion via une consultation publique qui s’est terminée hier.

M. Letellier fait remarquer qu’au long du canal, presque tous les projets de condos déjà bâtis respectent la limite de huit étages, ce qui crée une uniformité importante selon lui pour le canal Lachine.

«On a décidé collectivement il y a 10 ans de garder cette zone à huit étages. Tous les bâtiments les plus hauts, comme les cheminées d’usines et les silos, sont ceux qui retracent l’histoire industrielle du canal», explique M. Letellier.

Plusieurs de ces résidents à qui le Journal a parlé ne cachent pas que leur opposition est aussi dûe à la perte de vue et de d’ensoleillement que cette construction génèrerait pour eux.

L’arrondissement défend le projet

Mais pour l’arrondissement du Sud-Ouest, permettre une dérogation pour construire aussi haut est un bon compromis pour ce projet, soutient au Journal le conseiller Craig Sauvé.

En échange de cette permission spéciale, le promoteur s’est engagé entre autres, à aménager un parc public sur son terrain et à construire un projet de logements sociaux sur un autre de ses terrains de Griffintown.

«C’est un terrain très intéressant et les résidents demandent que ce soit un parc depuis très longtemps, explique M. Sauvé, qui siège comme élu indépendant. On fait [des concessions] seulement quand on pense que c’est une bonne entente pour le quartier.»

Car l’autre option, explique M. Sauvé, c’est que le promoteur utilise l’entièreté du terrain pour construire ses logements sur huit étages, ce qui serait dommage selon lui pour l’arrondissement qui manque cruellement d’espaces verts.

Selon M. Sauvé, il ne faut pas croire que vingt étages deviendront la norme au bord du canal après ce projet.

«Ce n’est pas une question de vouloir faire des tours partout. C’est une question de voir à chaque endroit, quel est le meilleur usage et s’il y a des énormes gains pour le quartier.»

Le projet de vingt étages a reçu une recommandation défavorable du comité d’urbanisme de la Ville, mais celui de l’arrondissement s’est pour sa part positionné en faveur.

Craintes qui persistent

Les propos de M. Sauvé ne rassurent pas tout à fait l’organisme Héritage Montréal, dont la mission est notamment de protéger le patrimoine de la métropole.

«ll y a une inquiétude de faire un précédent avec une tour de cette hauteur-là qui donne sur le canal, explique Taïka Baillargeon, Directrice adjointe des politiques.

“[Le projet] vient un peu briser l’harmonie du paysage urbain, ajoute-t-elle. On a l’impression que le canal n’a pas tout à gagner de ce projet-là”.

Si elle plaide pour une “vision d’ensemble” pour le quartier Mme Baillargeon dit toutefois comprendre les enjeux auxquels font face l’arrondissement. “Des fois, accepter un projet comme celui-là, c’est une meilleure avenue que le refuser.”