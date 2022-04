Au-delà de l’offre d’emploi de l’Université Laval

On a tous été surpris par l’affichage d’un poste uniquement ouvert à « des femmes, des Autochtones, des personnes en situation de handicap et celles appartenant aux minorités visibles » à l’Université Laval.

Il y a bien sûr quelque chose de profondément excessif dans le fait d’exclure complètement un groupe, ici les hommes blancs, pour un poste.

Prenons tout de même le temps d’analyser la situation dans son ensemble.

La réalité

Commençons par l’essentiel : pour n’importe quel poste, à l’université comme ailleurs, l’idéal est bien sûr que la compétence soit l’unique facteur qui influence une décision.

Que le meilleur candidat possible soit nommé à un poste.

Hélas, on s’aperçoit que cet idéal échappe parfois à la réalité.

Nous avons tous des biais, souvent involontaires, qui font en sorte que certains groupes minoritaires sont discriminés.

C’est le cas à l’université.

Toute personne qui la fréquente sait bien que les femmes et certaines minorités culturelles sont souvent sous-représentées comme professeur ou pour l’obtention de subventions.

C’est un fait largement reconnu au sein même de la communauté universitaire.

Quoi faire ?

Alors comment corrige-t-on ces déséquilibres statistiques ?

Il y a deux façons.

D’un côté, on espère que la situation s’améliore par elle-même. On fait le pari que les groupes sous-représentés s’imposeront tôt ou tard, et qu’il y a des raisons, pas nécessairement malveillantes, qui expliquent que certains groupes sont surreprésentés.

De l’autre côté, c’est la méthode musclée : on impose des contraintes par des quotas, par exemple. Ça implique bien sûr de la discrimination positive.

Autrement dit, on met en place des exigences pour favoriser certains groupes, parfois au détriment d’autres.

D’un côté ou de l’autre, on ne s’en sort pas : il y a discrimination.

Pour ma part, même si cette situation n’offre pas de bonne réponse claire et définitive, il me semble que la deuxième façon constitue un moindre mal momentané pour atteindre une réelle égalité des chances.