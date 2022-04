Blackstone fait l’acquisition de deux propriétés à Montréal

Avec l’acquisition de deux immeubles à Montréal, dont la tour Air Canada au centre-ville, Blackstone consolide sa position au Canada.

La transaction, qui s’élève à plus de 230 millions $, permet ainsi à l’entreprise d’accroitre son partenariat avec la Corporation immobilière montréalaise Kevric, qui conserve une part dans chaque actif et qui demeure responsable de la gestion des propriétés.

Cette transaction fait suite à l’achat, en 2021, du complexe 99 Atlantic à Toronto par Blackstone.

«Kevric est fière de compter Blackstone parmi ses partenaires. Ce partenariat représente la croissance d’une relation d’affaires importante à long terme avec Blackstone», a indiqué vendredi par communiqué Richard Hylands, président de la Corporation immobilière Kevric.

La première propriété impliquée dans la transaction, le 1100 Atwater, offre des espaces de bureaux avec vue imprenable sur le centre-ville.

De son côté, la tour Air Canada, le deuxième immeuble acquis par Blackstone, est à vocation mixte et offre des espaces commerciaux et des bureaux prestigieux.

«Cette transaction reflète la croissance soutenue de Blackstone au Canada, ainsi que notre vision avant-gardiste à l’égard de la demande d’espaces de bureaux haut de gamme et invitants pour les travailleurs. Montréal est un marché florissant et dynamique, et nous sommes heureux d’être les propriétaires à long terme de ces actifs de haute qualité», a ainsi mentionné Nadeem Meghji, chef de l’immobilier Amériques pour Blackstone.