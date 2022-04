Boule d’énergie décadente parfaite pour l'école!

Avec la sortie imminente de mon quatrième livre Collations énergisantes, j’ai le goût de vous présenter l’une des recettes coup de cœur de mes enfants.

Fièrement sucrée à la purée de dattes, sans noix ni arachides, sans gluten et sans œufs, cette petite boule d’énergie au sobriquet Petit-lait-plus-que-parfait porte bien son nom. Tirée de mon tout nouveau livre Collations énergisantes (disponible partout dès le 7 avril prochain), cette recette fait un malheur auprès des petits et... des grands.

En fait, cette collation est une vraie de vraie première de classe. Facile à faire et énergisante, elle fait le bonheur de toute la famille. Son mode d’emploi sans cuisson est simplissime : on met tout dans le bol, on mélange et on façonne des petites boules. Durée de vie : très courte. Chez moi, les 26 boules d’énergie disparaissent en moins de temps qu’il ne faut pour le dire.

Dans la recette originale, je propose d’utiliser du beurre de graines de tournesol, mais si vous n’avez pas d’allergie (aux noix ou aux arachides), cette recette est tout aussi délicieuse préparée avec du beurre d’arachide naturel. Pour augmenter la quantité de protéines, j’ajoute du lait écrémé en poudre (en poudre ! et non liquide), une option avantageuse, facile à trouver à l’épicerie et économique pour bonifier la valeur des recettes.

À votre cuillère en bois et que l’énergie sans sucre raffiné ajouté soit avec vous.

Temps de cuisson : –

Four : –

Quantité : environ 26 boules de 25 grammes

Ingrédients

150 g (1⁄2 tasse) – Purée de dattes

150 g (1⁄2 tasse) – Beurre de graines de tournesol naturel (ou Wowbutter)

20 g (2 c. à soupe) – Graines de chia entières (ou poudre d’insectes)

180 g (2 tasses) – Flocons d’avoine à cuisson rapide (sans gluten)

50 g (1⁄2 tasse) – Poudre de lait écrémé

65 g (1/3 tasse) – Pépites de chocolat noir

Une pincée – Sel rose de l’Himalaya ou Fleur de sel

Technique

Bien se laver les mains. Dans un bol, mettre tous les ingrédients et bien mélanger. Avec les mains, façonner des boules ou toutes autres formes qui vous amusent. Conserver les boules d’énergie au frigo dans un contenant hermétique.

BON À SAVOIR !

Oui, les boules se congèlent... et sont même délicieuses un peu gelées.