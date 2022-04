Brent Hayden annonce sa retraite définitive

Âgé de 37 ans, le nageur canadien Brent Hayden a pris la décision d'annoncer sa retraite sportive, vendredi.

Médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Londres en 2012, Hayden avait effectué un inspirant retour afin de participer aux Jeux de Tokyo, l'été dernier.

«Lorsque je suis revenu à la compétition, en octobre 2019, j’avais l’objectif d’essayer de me qualifier, en moins d’un an, pour mes quatrièmes Jeux olympiques. Ce que j’ai eu au bout du compte, malgré tous les défis occasionnés par la COVID, ce sont deux années et demie incroyables de plus dans le sport que j’aimais tant», a commenté Hayden par voie de communiqué.

L'athlète originaire de la Colombie-Britannique avait surmonté une pause de sept ans, la pandémie mondiale de COVID-19 et les rigueurs du vieillissement pour dépasser les attentes à ses quatrièmes JO. Hayden avait ainsi aidé le Canada à terminer quatrième au relais masculin 4 x 100 m libre à Tokyo, contribuant au passage à un nouveau record canadien de 3 minutes 10,82 secondes. Hayden a aussi terminé neuvième au 50 m libre, le meilleur résultat des hommes canadiens.

Surmonter la dépression

Aux Jeux de Londres, en 2012, c'est au 100 mètres style libre qu'il avait obtenu le bronze. La longue liste de réalisations de Hayden comprend notamment une médaille d’or au 100 m libre aux Championnats du monde de 2007 de la FINA.

«Peu de gens ont une deuxième chance, alors je me considère comme incroyablement chanceux, pas seulement d’avoir eu la chance de concourir de nouveau, mais aussi d’avoir la chance de continuer à me guérir de la dépression qui a mis un terme à ma carrière il y a 10 ans», a ajouté le nageur.