Colombie-Britannique: des parents incapables d'enregistrer leur bébé avec un nom autochtone

Depuis la naissance de leur fille le 1er mars, des parents autochtones se voient refuser d’enregistrer administrativement le prénom de leur bébé «Alíla7» car la province ne reconnaît pas le «7» comme un caractère valide.

Salia Joseph est Squamish et son partenaire Joseph Currie Cri. Tous deux voulaient donner un nom en langue squamish à leur enfant afin d’honorer leur héritage et poursuivre le travail de récupération et de revitalisation des langues autochtones.

Née à North Vancouver le 1er mars, leur petite fille s'appelle Alíla7, ce qui signifie framboise sauvage. Depuis un mois, ses parents essaient d'enregistrer sa naissance et son nom, mais, comme l’a révélé CTV News vendredi, ils se heurtent à un obstacle. La Colombie-Britannique ne reconnaît pas le «7» comme un caractère valide.

«Mon partenaire et moi sommes tous deux autochtones», a déclaré Mme Joseph. «Nous élevons notre fille en territoire Squamish. Je suis un apprenant de langue et un défenseur. Notre langue est vraiment importante pour moi.»

Salia Joseph est le directeur exécutif de la Fondation Sníchim, une organisation à but non lucratif dédiée à l'apprentissage et à la revitalisation des langues. Pour elle et son partenaire, donner à leur fille un nom autochtone et l'élever pour qu'elle parle sa langue fait partie d'un effort plus vaste pour s'assurer que les langues autochtones ne soient pas perdues.

«Le 7 est très important dans notre langue. C'est très différent de Squamish, et je ne voulais vraiment pas faire de compromis là-dessus. J'ai pensé que ce serait OK parce que tout le monde a un sept sur le clavier», a-t-elle déclaré.

La jeune maman s’est appuyée sur l'article 13 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP), qui traite spécifiquement de l'utilisation des langues, des systèmes d'écriture et des noms autochtones.

«Les peuples autochtones ont le droit de revitaliser, d'utiliser, de développer et de transmettre aux générations futures leurs histoires, langues, traditions orales, philosophies, systèmes d'écriture et littératures, et de désigner et de conserver leurs propres noms pour les communautés, les lieux et les personnes», peut-on lire.

Mme Joseph dit qu'elle espère que partager son histoire ouvrira la voie à ces changements, affirmant que c'est un élément essentiel de la réconciliation.

«Mon père est un survivant des écoles de jour, mes grands-parents sont des survivants des pensionnats. Idem avec mon compagnon. C'est la même chose avec les autochtones partout. Leurs ancêtres n'étaient pas autorisés à parler leur langue et, par conséquent, tant de membres de notre famille ne le font pas», a-t-elle déclaré.

«Les Squamish se sont fait dire pendant des générations que leur langue était arriérée, qu'ils étaient stupides ou que leur langue était dépassée. Voir des gens le revendiquer, le voir parler ouvertement, voir des gens le revendiquer fièrement est vraiment guérissant – et ne peut être sous-estimé», a-t-elle affirmé.