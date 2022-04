Dénichez un emploi pour l’été et vivez pleinement votre passion pour la nature

Vous rêvez de vous épanouir dans un environnement axé sur l’humain et la nature? Découvrez des offres d’emploi variées qui vous permettront de vivre des moments uniques au cœur de territoires d’exception!

La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) est en pleine période de recrutement en prévision de la saison estivale. L’organisation, qui assure la gestion et la conservation de 23 parcs nationaux, 13 réserves fauniques et 8 établissements touristiques, est à la recherche de candidats de tous âges pour rejoindre son équipe.

Des passionnés de nature

Mikaël Rondeau | © Sépaq

C’est grâce à une grande famille de 3 400 employés que la Sépaq peut poursuivre sa mission de connecter les gens à la nature en mettant en valeur et en protégeant ses territoires.

Les opérations saisonnières nécessitent l’embauche de nouveaux candidats aux compétences variées qui pourront mettre à profit leurs talents dans un esprit de collaboration et évoluer au sein d’attraits exceptionnels.

Vous souhaitez faire partie de l’aventure? Découvrez quelques-unes des possibilités d’emploi qui s’offrent à vous aux quatre coins de la province.

Vous avez de l’entregent?

Catherine Bernier | © Sépaq

Un poste de commis au service à la clientèle vous permettra d’aller à la rencontre des visiteurs afin de les informer et les conseiller sur les différentes activités offertes et les aires de repos dans votre territoire attitré.

C’est l’occasion de partager votre amour pour la nature et vos meilleurs conseils avec les clients lors de la prise de réservations et dans le cadre de la gestion des droits d’accès et des paiements.

Vous êtes débrouillard et polyvalent?

Marine Clément-Colson | © Sépaq

Un poste de préposé aux activités vous permettra de veiller à l’entretien des bâtiments, de l’équipement et du territoire, en plus de collaborer aux travaux de réparation des routes et des structures. Vous pourriez également être amené à accueillir les clients dans votre secteur.

Si vous êtes amateur de chasse et pêche, cet emploi est idéal pour vous, puisque vous pourrez assouvir votre passion pour la protection de la faune en offrant vos bonnes astuces aux visiteurs et en profitant du calme de la nature.

Vous avez un esprit créatif en cuisine?

Marine Clément-Colson | © Sépaq

Un poste à titre de cuisinier ou de commis à la cuisine dans l’un des établissements touristiques de la Sépaq vous permettra de mettre la main à la pâte dans la préparation de plats qui mettent en valeur les délicieuses saveurs du terroir.

Vous aurez ainsi l’occasion de bâtir votre expérience en cuisine, en plus de partager des moments privilégiés avec les autres membres de votre brigade.

Vous avez à cœur la protection de l’environnement?

Catherine Bernier | © Sépaq

Un poste de garde-parc vous permettra de vous imprégner du chant des oiseaux et de la beauté des grands espaces tout en assurant la surveillance d’un parc et en veillant à l’application des règlements.

Ce rôle vous amènera également à éduquer la clientèle sur les enjeux relatifs à la conservation de la faune, en plus de répondre aux questions des visiteurs.

Encore plus de possibilités de connecter avec la nature

Marine Clément-Colson | © Sépaq

Les différents postes à pourvoir à travers les plus beaux sites de nature au Québec sont aussi variés que stimulants. Que vous soyez aux études, en quête d’un nouveau défi ou à la retraite, la Sépaq a un poste pour vous!

Les avantages de vous joindre à cette belle équipe de passionnés de nature sont nombreux, dont un programme employé qui facilite vos loisirs grâce à un accès gratuit à tout le réseau et à des rabais sur les produits et services allant jusqu’à 50%.

Explorez la liste complète des emplois offerts dans les différents parcs, réserves et établissements de la Sépaq et vivez pleinement votre passion pour la nature!