Des députées ukrainiennes à Ottawa demandent de l’aide urgente

Cinq députées du parlement de l’Ukraine, de passage à Ottawa vendredi, ont réclamé au Canada l’envoi de nouvelles armes et d’un soutien financier accru, en plus de renforcer les sanctions contre la Russie.

Avertissant à plusieurs reprises qu’une défaite en Ukraine serait une défaite pour toutes les démocraties, ces députées ont martelé pendant une conférence de presse de 45 minutes que le temps était venu d’armer l’Ukraine comme jamais pour repousser l’envahisseur.

AFP

«Pour le bien de la démocratie, pour le bien de nos valeurs, pour le bien de la survie de la nation ukrainienne et de l’État-nation et de l’ordre mondial, nous devons être ensemble et devons gagner cette bataille ensemble», a glissé l’une des déléguées, Ivanna Klympush-Tsintsadze.

«L’offense est la meilleure défense pour nous», car «la stratégie est d’avoir un pas d’avance sur Poutine», a-t-elle ajouté.

Selon cette dernière, l’effort de regroupement des troupes russes signale que celles-ci attendent l’épuisement des forces ukrainiennes, dont le ravitaillement en armes diminue à mesure que le conflit avance.

Pour Maria Ionova, «il n’y a pas de crime contre l’humanité de l’armée russe qui n’a pas fait» sur le territoire ukrainien depuis le début de l’invasion, le 24 février dernier.

Depuis le début de l’invasion, le Canada a fourni 100 systèmes d'armes antichars Carl Gustaf et 2000 roquettes, en plus de pistolets de poing, des mitrailleuses, des carabines et des munitions, entre autres choses.

L’aide s’est bel et bien rendue sur place, mais le Canada, ne possédant pas un arsenal bien garni, n’a pas annoncé de nouvel envoi d’équipement létal depuis plusieurs semaines.