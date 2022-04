Un deuxième féminicide en 24h au Québec

Un homme de 49 ans accusé du meurtre non-prémédité de sa conjointe dont le corps a été retrouvé plus tôt dans les décombres d’un incendie à Sainte-Agathe-des-Monts sera évalué sur son aptitude à subir son procès.

« Plus on parle avec lui, plus il parle d’une réalité extérieure. Il parle de lui à la troisième personne. Je mets fortement en doute son contact avec la réalité, monsieur le juge, a indiqué l’avocat de la défense, Me Marc-André Desnoyers. Le contact avec la réalité semble problématique. »

Durant sa brève comparution, Pascal Arsenault, 49 ans, marmonnait des propos inaudibles, en mentionnant notamment « le royaume des cieux » et en sacrant.

Le quadragénaire est accusé d’avoir causé la mort de sa conjointe, Louise Avon, 64 ans, dont le corps a été trouvé dans les décombres d’un incendie hier.

Incendie criminel

Le feu s’est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi, dans une maison située sur le chemin du Lac Arpin. Il s’agirait vraisemblablement d’un incendie d’origine criminelle.

Peu de temps après les événements, les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé à l’arrestation du conjoint de la victime.

L’homme de 49 ans a comparu en fin d’après-midi au palais de justice de Saint-Jérôme sous une accusation de meurtre non prémédité.

Le procureur de la couronne ne s’est pas opposé à la demande de l’avocat de la défense, qui réclamait qu’une évaluation d’aptitude soit effectuée. Pascal Arsenault demeurera détenu en attendant, a aussi tranché le juge.

Deuxième féminicide

Il s’agit du deuxième féminicide à survenir en l’espace de 24 heures au Québec.

Jeudi matin, les policiers de la Sûreté du Québec avaient découvert le corps inanimé de Madeleine Désormeaux, 68 ans. Elle aurait été tuée de plusieurs projectiles d’armes à feu par son conjoint, Laurent Thibault, dans leur résidence de Lebel-sur-Quévillon, dans le Nord-du-Québec.

L’homme de 76 ans aurait ensuite mis fin à ses jours en retournant l’arme contre lui.