Fin de la vaccination au Stade olympique, jeudi prochain

Les Montréalais désirant se faire vacciner au Stade olympique devront se rendre ailleurs, dès jeudi prochain, puisque le centre de vaccination fermera officiellement ses portes.

• À lire aussi: COVID-19 au Québec: 17 nouveaux décès, les hospitalisations poursuivent leur hausse

• À lire aussi: 6e vague: une décision lundi sur la levée du port du masque

«Après plus d’un an d’activités, nous sommes fiers de mentionner que les équipes de vaccination du Stade olympique auront administré plus de 1 040 232 de vaccins», a fait savoir le CIUSS de l’Est de l’Île-de-Montréal dans un communiqué.

«Les citoyens qui souhaitent être vaccinés peuvent se rendre dans les différents CLSC de notre territoire. En effet, pas moins de huit CLSC de l’Est de Montréal sont désormais mis à contribution afin d’offrir des options de vaccination, avec ou sans rendez-vous», a indiqué le CIUSS qui rappelle également que la vaccination est le meilleur moyen de se protéger de la COVID, alors que le variant BA.2 se propage à vu d’œil.

Bien que l’INSPQ a annoncé plutôt cette semaine que le Québec était entré dans sa sixième vague de COVID-19, la Santé publique du Canada préfère, pour sa part, ne parler que d’une simple recrudescence des cas.

Rappelons que 90,8% de la population de plus de 12 ans du Québec est adéquatement vacciné (2 doses).