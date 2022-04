L’arrivée du printemps annonce le grand ménage de la cuisine ! À l’aide de quelques accessoires, libérez les comptoirs, mettez de l’ordre dans les tiroirs, puis rangez judicieusement le contenu du réfrigérateur et du garde-manger.

Tiroirs organisés

Photo courtoisie, IKEA

Dans les trous de ce panneau perforé, il est possible de glisser 24 chevilles qui maintiendront en place la vaisselle et les chaudrons. Cet organisateur UPPDATERA personnalisable éliminera le fouillis dans vos tiroirs, facilitera la recherche de l’ustensile qu’il vous faut et limitera les risques de bris.

► ikea.ca > 16,99 $

Chaque couteau à sa place

Photo courtoisie, Linen Chest

Plonger sa main parmi des couteaux éparpillés dans un tiroir est un geste très dangereux. Heureusement, il existe différents systèmes de rangement permettant de les réunir sécuritairement. Cet accessoire à deux niveaux de Joseph Joseph par exemple, peut contenir jusqu’à neuf couteaux de différentes longueurs, réduisant ainsi les risques de blessures.

► linenchest.com > 24,99 $

Tasses suspendues

Photo courtoisie, Amazon

Ces trois porte-gobelets adhésifs proposant chacun six crochets servent à suspendre les tasses à café, afin de toujours les garder à la portée de la main. Ils sont compatibles avec une tablette de 2,5 cm d’épaisseur ou moins, idéalement placés près de la machine à café pour favoriser la fonctionnalité de l’espace barista dans la cuisine. Utilisez-les aussi pour vos ustensiles !

► amazon.ca > 22,99 $

Au panier

Photo courtoisie, Linen Chest

Pour maintenir l’ordre dans les armoires ou le garde-manger, les paniers empilables et faciles à transporter à l’aide de poignées sont la clef. Ce modèle « Classico » par Interdesign est fabriqué en fil d’acier durable et permet de visualiser et de localiser facilement vos articles. Peut-être serez-vous tentés de les utiliser ailleurs dans la maison !

► linenchest.com > 39,99 $

Triage au frigo

Photo courtoisie, Boutique Distribution 2020

Pour retrouver facilement les aliments que l’on conserve au réfrigérateur, il est préférable de les trier selon différentes catégories : produits laitiers, collations, condiments, restants, etc. Cet ensemble de trois boîtes de rangement empilables Wenko en plastique robuste vous facilitera la tâche.

► boutiquedistribution2020.com > 21,99 $