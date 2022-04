La nécessité incontournable des médecins de famille

Pour son plan de redressement du système de santé, le ministre Christian Dubé a mis de côté un des principaux engagements de la CAQ. Il n’est malheureusement plus question, comme promis en 2018, d’offrir un médecin de famille à tous les Québécois d’ici la fin de son premier mandat.

En lieu et place, pour le quasi-million de patients dits orphelins, le ministre propose la création d’un guichet d’accès à la première ligne (GAP). Par téléphone ou par l’internet, quelqu’un, quelque part, devra les aiguiller vers le « bon professionnel ».

Ce ne sera donc pas nécessairement vers une ou un médecin de famille. À première vue, l’idée semble raisonnable. Tant qu’à être sans accès à un généraliste, se diront plusieurs, aussi bien prendre ce qui passera. Du moins, si le GAP finit par fonctionner un jour pour une grande ville comme Montréal.

La proposition pose néanmoins problème. Sur le plan politique, le gouvernement baisse les bras devant un besoin pourtant criant et normal dans une société avancée et vieillissante.

Surtout, elle oublie la vraie nature de la médecine familiale. Celle qui la rend si essentielle. Pourquoi ? Parce que le rôle du généraliste est complexe et multiple. Tout d’abord, il est le chef d’orchestre du mieux-être de ses patients.

Garant des droits de ses patients

Le médecin de famille est également le garant des droits de ses patients. Des droits de plus en plus difficiles à exercer soi-même dans ce réseau aussi immense que dysfonctionnel.

Quand la prise en charge est sérieuse et officielle, tout généraliste voit, écoute et traite chaque patient dans sa globalité comme être humain entier.

Il ne le voit pas comme un simple patient de passage, réduit à de petites pièces détachées qu’un guichet envoie séparément chez tel ou tel professionnel, sans la supervision de l’omnipraticien pour chapeauter le tout.

Avec son propre omnipraticien, inutile aussi d’aller consulter différents docteurs dans des cliniques sans rendez-vous. Lesquels, on le sait, font peu de suivi.

Au contraire, les généralistes sont à même, au fil du temps, de bâtir avec leurs patients une véritable relation de confiance, d’écoute et d’attention.

Par observation, tests ou dépistages, les généralistes détecteront des problèmes ou des carences avant même qu’ils ne deviennent majeurs et beaucoup plus difficiles à traiter.

Ce qui s’appelle, je crois bien, de la prévention. Y compris même en santé mentale. Car l’accès rapide aux psychologues et aux psychiatres est devenu au Québec une mission impossible.

Un pilier vital

Quand un problème de santé nécessite un spécialiste, les généralistes savent aussi comment faire pour ouvrir les bonnes portes pour leurs patients.

Pour toutes ces raisons – et bien d’autres encore –, il serait hasardeux de tenter de réinventer la roue de la médecine familiale. Elle est un pilier vital de la santé des gens, tous âges et conditions sociales confondus. Ne l’oublions pas.

Or, en dépêchant des patients orphelins ici et là sans ce précieux chef d’orchestre capable d’en tirer un portrait d’ensemble et de faire les suivis appropriés, comment pourra-t-on savoir si les soins et les services seront ou non de qualité ?

Alors, pourquoi abandonner la promesse – et le défi, il va sans dire –, d’offrir à chaque Québécois d’être pris en charge par un omnipraticien ? Le Québec a toutes les ressources nécessaires pour livrer cette marchandise attendue depuis trop longtemps déjà.

Les Québécois méritent mieux, dit le plan d’action du ministre Dubé. En effet. Ce « mieux », ne commence-t-il pas par l’accès à une vraie prise en charge par un médecin de famille ?

Quiconque a la chance de pouvoir compter sur son généraliste – ou le malheur de croupir sur une liste d’attente comme patient orphelin –, le sait pertinemment. Et ça, ce n’est pas un poisson d’avril...