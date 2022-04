Voici comment aménager votre cour extérieure à prix abordable

En quête de nouveaux meubles et d'accessoires qui offriront une touche de raffinement à votre aménagement extérieur? Optez pour le bois d’acacia, un matériau facile d’entretien qui gagne en popularité depuis quelques années!

Les beaux jours sont enfin arrivés, ce qui signifie qu’il est temps de réfléchir à organiser votre terrasse, votre cour arrière ou même votre petit balcon. Pour dénicher des meubles en bois d’acacia au meilleur rapport qualité-prix, une seule destination s’impose: les magasins Canac de la province.

Donnez le ton à votre ambiance extérieure

Grâce aux belles trouvailles à prix abordables que l'on retrouve chez Canac, vous pourrez créer une ambiance moderne et décontractée pour recevoir famille et ami.e.s dans votre espace extérieur. Pour compléter votre aménagement, voici des articles à intégrer à votre décor.

Les accessoires incontournables pour votre terrasse Pour recevoir les convives: un abri-soleil – 1450 $ En savoir plus Pour relaxer au bord de la piscine: une chaise longue avec tablette intégrée et coussin – 269 $ En savoir plus Pour servir l'apéro et les cocktails: une desserte – 119 $ En savoir plus X

L’acacia: un bois tendance côté jardin

Ce n’est pas un hasard si les matériaux naturels font autant fureur lorsqu’il est temps d’aménager un espace extérieur. En tête de liste? Le bois d’acacia – avec ses doux tons de miel ou ses motifs grisâtres – offrira instantanément un aspect chaleureux et tendance à votre décor.

Avec plus de 1 500 espèces à travers le monde, l’acacia est un bois noble, élégant et intemporel qui se démarque en raison de sa qualité. En plus d’être robuste et durable, il supporte bien les variations climatiques, ce qui en fait un choix idéal pour votre mobilier. Cette essence naturelle possède d’autres propriétés intéressantes, comme la résistance aux rayons UV, aux insectes et aux champignons.

Que ce soit pour une terrasse, un petit balcon ou une cour arrière, un mobilier en acacia promet d’être l’élément central de votre décor estival!

Astuce de pro: en raison de l’engouement pour ce matériau d'exception, ne tardez pas avant de passer à l’action. Dès les premières semaines du printemps, les meubles en bois d’acacia s’envolent rapidement.

Les modèles coups de cœur L’ensemble de détente Bahia 5 morceaux en bois d’acacia – 1295 $ En savoir plus L’ensemble de meubles de jardin 7 morceaux en bois d’acacia – 995 $ En savoir plus Ensemble de détente Brasilia 4 morceaux en bois d’acacia – 829 $ En savoir plus Ensemble de détente Sumba en bois d'acacia avec coussins – 1295 $ En savoir plus

Quel type d’entretien faut-il pour le bois d’acacia?

Le bois d’acacia est particulièrement apprécié en raison de sa résistance naturelle à l’humidité et son faible niveau d’entretien.

La première année, vous pourrez tout simplement laisser sécher votre mobilier en acacia à l’extérieur afin qu’il dégraisse, tout en procédant à un nettoyage courant avec un chiffon sec afin de déloger la poussière et les saletés.

Avec le temps, la couche de protection s’affaiblira et le bois pourrait être amené à ternir, alors il vous faudra le traiter à nouveau pour qu’il résiste aux intempéries et aux salissures.

Voici les types de protection que vous pourrez utiliser pour entretenir cette essence naturelle sur une base annuelle:

Le mélange 1/1 huile de lin et térébenthine ou essence minérale: pour lui donner une protection hydrofuge et de la brillance.

La teinture d’extérieur semi-transparente Denalt: pour protéger le bois en profondeur et préserver sa beauté naturelle.

L’huile de teck: pour protéger et rehausser l’apparence du bois et prévenir les fissures.

Les meilleures pratiques en matière d’entretien

Vous souhaitez adopter la tendance du bois d’acacia pour votre aménagement extérieur? Visitez le magasin Canac le plus près de chez vous pour dénicher du mobilier design au meilleur rapport qualité-prix!