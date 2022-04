Le Québec en vedette avec Cook it

Pionnière de la boîte repas au Québec, Cook it, une entreprise établie sur le marché québécois depuis bientôt huit ans, permet à des milliers de familles de manger mieux au quotidien sans se casser la tête.

L’entreprise d’ici multiplie également les collaborations avec des acteurs de l'économie du Québec. Il faut dire que la PME fait de l’achat local sa priorité.

Livrés dans les boîtes Cook it chaque semaine, ce sont plus de 50% des ingrédients qui sont garantis de provenir de producteurs d’ici.

L’équipe d’approvisionnement et de développement culinaire de l’entreprise travaille également à mettre de l’avant les produits de saison dans la confection des menus.

Avec l’arrivée du printemps et de l’été, on parle d’un taux d’approvisionnement de produits d’ici qui augmente de 50% à plus de 70%, selon les semaines.

Encore plus de saveurs d’ici

C'est dans cette même volonté que Cook it a conclu un partenariat avec la marque Érable du Québec. L’objectif? Mettre de l’avant l’érable, un produit intimement lié à la culture québécoise, à raison de deux recettes par mois offertes sur le menu de repas prêts à cuisiner et prêts-à-manger en 2022.

Pour le mois d'avril, les recettes en collaboration avec Érable du Québec seront une Salade au fromage de chèvre et pacanes caramélisées au sucre d'érable et un Tofu à la coréenne (prêt-à-manger).

Le bien-être au travail passe aussi par le ventre

Les abonné.e.s Cook it ne sont pas les seul.e.s à être traité.e.s aux petits oignons. La PME croit fermement que les meilleurs ambassadeurs de la marque sont ses employés. C’est pourquoi elle offre depuis toujours un rabais significatif à l’achat de boîtes pour les quelque 500 employés de la compagnie.

En effet, selon un sondage interne portant sur le bien-être au travail, le fait d'avoir la possibilité de consommer du Cook it chaque semaine arrive en tête de liste des avantages préférés des employés, et ce, bien avant les assurances collectives et la possibilité d’amener son chien au travail!

En lisant ces chiffres, la PME a eu envie de permettre à d'autres entreprises d'ici d'offrir ce privilège gourmand et pratique à leurs employés. Voilà pourquoi Cook it a récemment commencé à s’associer à plusieurs compagnies québécoises avec leur nouveau programme «Cook it Avantage».

Plus de plaisir dans la cuisine

En plus des collaborations avec d'autres entreprises d'ici, Cook it propose d’inviter le plaisir à rejoindre les gens en cuisine. Chaque semaine, la compagnie permet de choisir parmi 20 repas, dont des brunchs, des 5 à 7, des options végétariennes et une variété de plats prêts-à-manger à réchauffer en cinq minutes.

C’est en trouvant des solutions innovantes pour s’impliquer davantage dans l’économie locale, et avec en tête l’objectif de s’adapter toujours plus à la vie de ses clients que Cook it se donne comme mission d’être la meilleure façon de manger.

Diminuez la charge mentale associée aux repas et encouragez l’économie locale avec Cook it, une entreprise d’ici qui redonne aux gens d’ici!