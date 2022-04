Les pharmaciens peuvent désormais prescrire le Paxlovid

Après avoir été rendu disponible dans toutes les pharmacies du Québec, l’antiviral utilisé contre la COVID-19, le Paxlovid, peut maintenant être prescrit directement par les pharmaciens.

• À lire aussi: Six pays où la COVID-19 connaît un regain

Jusqu’à présent, seuls un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée pouvaient faire une ordonnance pour l’administration de ce médicament.

«L’accès élargi à ce médicament est une excellente nouvelle. Le Paxlovid constitue un outil supplémentaire à notre disposition afin de réduire le nombre d’hospitalisations et de décès chez nos personnes les plus vulnérables», a indiqué vendredi par communiqué Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux.

La décision a rapidement été saluée par l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP), qui y voit un atout pour favoriser une prise en charge rapide des patients.

«Cette annonce illustre l’importance d’impliquer les pharmaciens dans les stratégies d’amélioration du système de santé et de leur donner les moyens pour qu’ils puissent faire bénéficier les patients de leurs compétences», a affirmé Benoit Morin, président de l’AQPP.

Le médicament n’est cependant réservé qu’à une partie de la population, soit les personnes qui ont testé positif et qui sont à risque de développer des complications sérieuses en raison du virus.

L’Ordre des pharmaciens du Québec en a également profité pour demander aux Québécois de ne pas se présenter directement en pharmacie après un résultat positif, mais de contacter d’abord son pharmacien.

Rappelons que le traitement doit être administré dans les cinq jours après l’apparition de symptômes de la COVID-19 et permet de prévenir les hospitalisations.

Si les symptômes s’aggravent deux jours après la prise du médicament, il est alors recommandé de consulter à nouveau son pharmacien ou de se rendre à l’hôpital.