Les plus belles terrasses sous la loupe

Les premiers crabes des neiges sont enfin au menu des restaurants, bien souvent accompagnés des premiers radis et rabioles à la chair bien craquante et rafraîchissante. Bientôt, ce sera au tour des têtes de violon, de la rhubarbe, de la laitue, des asperges... Et des terrasses ! Avec les premières soirées confortables qui ne devraient pas tarder à se montrer le bout du nez, voici quelques magnifiques terrasses à avoir sous la loupe. Parce qu’une fois les chauffe-terrasses allumées, il ne manquera que vous, votre petite laine supplémentaire et votre bonne humeur pour déclarer la saison officiellement « ouverte », et ce, un petit verre à la main !

Bar Cicchetti

Photo courtoisie

C’est vrai que l’on y boit de très bons cocktails. Le vin l’est tout autant, aussi dire pareil pour la sélection de bières de microbrasseries du Québec. Mais, ce qui nous fait tomber littéralement sous le charme de cette intime et invitante terrasse, c’est le service amical, l’ambiance conviviale et l’impression d’être comme à la maison. On craque pour les sandwichs « pas d’croûte », simplement parfaits tant en fin de journée qu’en fin de soirée. Un dernier petit Negroni avant le last call ?

bar-cicchetti.business.site/

6703, avenue du Parc, Montréal

Hoogan et Beaufort

Photo courtoisie

C’est sur une terrasse à l’abri des intempéries – plus précisément sous le toit de l’ancienne usine ferroviaire du Canadien Pacifique – qu’il est possible de savourer la cuisine délicate et pleine de personnalité du chef Marc-André Jetté. On troque l’ambiance à la fois vivante et chaleureuse de la salle à manger (animée par le feu de bois) pour une atmos-phère plus posée et un brin romantique de l’espace extérieur entièrement couvert. Il est donc possible de réserver sur la terrasse en ayant la conscience libre.

hooganetbeaufort.com/accueil/

4095, rue Molson, Montréal

District Gourmet

Photo courtoisie

Cette nouvelle halle gastronomique, réunissant sous un même toit 10 restaurants, un bar à cocktails, un café et une épicerie, s’apprête à inaugurer pour la première fois ses espaces-terrasses. On pourra s’évader cocktail à la main et soleil plombant sur le nez au bar La Plage, traverser au Portugal pour déguster l’une des meilleures pieuvres en ville au restaurant Helena, ou encore découvrir la finesse, la fraîcheur et les saveurs japonisantes au restaurant Kaiji. Moments riches en découvertes et ambiance animée assurée !

ledistrictgourmet.ca

990, route de l’Église, Québec

La Traite

Photo courtoisie

Une cuisine moderne inspirée du terroir autochtone, un décor naturel absolument féérique où la forêt, l’eau et le feu ne font qu’un, et une ambiance parfois posée, parfois festive animée aux sons de tam-tam. Le restaurant de l’Hôtel-Musée Premières Nations à Wendake vient également d’accueillir un nouveau chef étoilé, qui saura certainement rendre l’expérience encore plus extraordinaire.

restaurantlatraite.ca

5, place de la Rencontre, Wendake

Oregon

Photo courtoisie

Ce bar à vin où l’on mange très bien cache un petit bijou très précieux, à l’écart du va-et-vient et du regard des automobilistes du boulevard Curé-Labelle : une jolie et coquette terrasse. Tous les ingrédients sont réunis pour passer une superbe soirée, en débutant par une sélection de vins nature à faire rougir tous les restaurants de la ville, une cuisine sans prétention – mais gourmande et maîtrisée –, et une ambiance juste assez festive. Certains diront que c’est le trio parfait.

oregon.restaurant

241, boulevard du Curé-Labelle, Sainte-Rose

Le Délice Resto Lounge

Photo courtoisie

Accueillir une centaine d’invités sur trois étages de terrasses en proposant une atmosphère confortable et festive ne s’est pas fait du jour au lendemain. Cette institution de la ville de Lévis, autrefois une pizzéria dans les années 1970, a su constamment se renouveler et évoluer pour aujourd’hui devenir une destination unique en ville. La terrasse du Délice est certainement la plus festive de la Rive-Sud de Québec.

delice.ca

146, route du Président-Kennedy, Lévis

L’Orygine

Photo courtoisie

C’est à l’abri du vent – monument patrimonial d’un côté, vue sur le fleuve de l’autre – que le bistro Orygine accueille ses clients sur sa terrasse, aussitôt que la température le permet. L’endroit intime intime à l’ambiance chaleureuse est le préambule parfait pour décrocher, surtout si la soirée débute avec l’un des meilleurs cocktails en ville. On n’hésite pas à laisser la soirée entre les mains de l’équipe chevronnée : vous ne serez pas déçu.

lorygine.com

36 1⁄2, rue Saint-Pierre, Québec

Labo Culinaire

Photo courtoisie

La terrasse du Labo culinaire, nichée à deux pas du Quartier des Spectacles, est certainement le secret le mieux gardé du coin. Soleil plombant sur les lunettes fumées et le verre de vin nature, les fins de journée n’auront jamais eu si bon goût. Cela risque d’ailleurs d’être le préambule parfait pour plonger dans les assiettes épurées, bien travaillées et rendant véritablement honneur au terroir du Québec par la brigade entièrement féminine en cuisine.

Tommy Dion est chroniqueur critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand lecuisinomane.com.