Marc Bonenfant, courtier immobilier résidentiel et commercial Royal Lepage Inter Québec, se démarque par son approche personnalisée et son implication communautaire.

À la tête d’une équipe de sept courtiers et de trois bureaux (Limoilou, Stoneham et Sainte-Foy), Marc Bonenfant se fait un honneur de bien servir ses clients depuis 15 ans.

« Travailler en immobilier, c’est plus qu’aider à vendre et à acheter un bien, fait remarquer le président. C’est essentiel d’être représenté par des courtiers d’expérience qui maîtrisent les diverses réglementations. Nous avons une connaissance approfondie des secteurs de la couronne nord et sud de la ville de Québec, et notre accompagnement professionnel fait toute la différence. »

Plus de 300 transactions par année

L’Équipe Marc Bonenfant de Royal Lepage Inter Québec s’adapte à tous les besoins de sa clientèle, composée de jeunes couples, de familles, de retraités, etc. « Que vous envisagiez l’achat de votre première propriété, que vous cibliez plutôt un bien de luxe ou encore le marché locatif ou commercial, mon équipe et moi sommes en mesure de vous aider à réaliser vos rêves immobiliers. »

Une reconnaissance prestigieuse

Première équipe de vente de tout le réseau Royal Lepage Région de Québec depuis 2013, l’Équipe Marc Bonenfant fait aussi partie du Club des 10 qui reconnaît, à l’échelle provinciale, les 10 meilleures équipes de vente. Mais ce n’est pas tout. Monsieur Bonenfant a reçu l’attestation Membre à vie du Club national des Élites, qui le place dans le premier percentile, à l’échelle nationale, sur 18 500 courtiers de cette enseigne.

« Royale Lepage existe depuis 109 ans, et c’est la première fois qu’un courtier de la région de Québec reçoit cette distinction pancanadienne. Il faut avoir une feuille de route impeccable. J’en rêvais depuis mes débuts, mais ça m’apparaissait inatteignable. J’en suis très fier. »

Une équipe impliquée

Pour le président de l’Équipe Bonenfant, l’implication communautaire et l’engagement philanthropique sont importants.

« Depuis plusieurs années, nous collaborons avec divers organismes afin de faire une différence dans les secteurs desservis par nos trois bureaux. Récemment, nous avons participé à l’inauguration de la nouvelle patinoire extérieure réfrigérée de Stoneham lors d’un match entre les anciens Nordiques et l’équipe de Stoneham qui arborait les gilets d’Équipe Marc Bonenfant. »

Envie que la famille de L’Équipe Marc Bonenfant prenne soin de la vôtre? Consultez son site Internet : marcbonenfant.com.