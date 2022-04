«Ninjababy»: grossesse surprise

Ne laissez pas le fait qu’il s’agisse d’un film norvégien vous empêcher de regarder cette comédie qui n’est pas sans rappeler Juno... en moins moralisateur, mais en tout aussi amusant.

Un jour, Rakel (Kristine Kujath Thorp) – ou plutôt sa coloc Ingrid (Tora Christine Dietrichson) – s’aperçoit que quelque chose ne tourne pas rond. Ses seins sont gonflés, elle est plus sensible aux odeurs et a des rages de jus de fruits. Mais, impossible qu’elle soit enceinte. Après tout, ils ont pris toutes leurs précautions avec celui qu’elle surnomme «Dick Jesus» (Arthur Berning) – vous aurez compris pourquoi – son «one-night stand». Et puis il y a Mos (Nader Khademi), autre «one-night stand», mais celui-là attentif et sympa, avec lequel Rakel sent bien qu’il y a la possibilité d’une relation plus aboutie.

Non, elle ne peut pas être enceinte... jusqu’à ce qu’elle le soit. Et qu’elle apprenne, dans la foulée, qu’elle a largement dépassé la date légale pour avorter. Dilemme. Que faire du bébé, le fameux Ninjababy dont elle dessine les aventures dans une BD, puisqu’elle ne veut pas être mère?

Sans jamais tomber, ni dans le drame sentimental ni dans la comédie à l’américaine (pensons à «Grossesse surprise», celui-là même dont j’ai emprunté le titre, avec Katherine Heigl et Seth Rogen), Ninjababy brosse un portrait fort attachant et sympathique des jeunes femmes d’aujourd’hui.

Et surimposant des animations du =Ninjababy, la cinéaste Yngvild Sve Flikke évite toute gravité inutile, le scénario de Johan Fasting, d’après le roman graphique d’Inga H Sætre, choisissant l’humour parfois caustique à la lourdeur habituellement réservée à ce sujet. Pas de doute, Ninjababy est une fort agréable découverte!

Note: 3,5 sur 5

Ninjababy prend l’affiche dans les salles le 1er avril.