Par respect pour nos militaires, soyons meilleurs

Le dernier mois nous aura rappelé à la dure que même si l’on a un cœur pur et pacifique, impossible d’exclure l’idée qu’un despote ou un illuminé déclenche une guerre. Même en 2022, même avec les mécanismes de concertation que le monde s’est donnés, même en connaissant les dangers d’une escalade avec l’arme nucléaire.

Ce rappel à la malheureuse réalité illustre le rôle essentiel que jouent nos courageux militaires. Qu’un pays riche comme le Canada soit incapable de les équiper convenablement représente une aberration franchement gênante. Face à une guerre, les limites de notre armée placent le Canada dans l’embarras sur la scène mondiale.

En début de semaine, l’annonce de l’acquisition de 88 avions de chasse F-35 par le gouvernement canadien a ajouté un chapitre à la tragi-comédie de nos acquisitions de matériel militaire. Le gouvernement Trudeau a eu le culot de nous présenter cela comme une bonne nouvelle. Un cafouillage si indigne qu’il constitue un affront à l’endroit de nos militaires.

Écoutez la rencontre Dutrizac – Dumont diffusée chaque jour en direct 7 h via QUB radio :

Dossier réglé

Ce dossier avait été réglé en 2010 de sorte que les premiers avions devaient arriver en 2016. Le Canada avait participé à un programme conjoint de développement du nouvel avion de 1997 à 2006. Puis le gouvernement Harper en avait acheté, en toute logique.

Tout a déraillé en 2015 alors que le chef du parti qui partait troisième dans la campagne électorale, un dénommé Justin Trudeau, cherchait à se démarquer. Il a alors eu la brillante idée de proposer l’annulation du contrat, promettant de ne jamais acheter ces avions qui avaient tous les défauts.

Six semaines plus tard, l’expert en aviation militaire Justin Trudeau est devenu premier ministre. Il a abandonné certaines promesses. Malheureusement, il n’a pas abandonné cette promesse adolescente et opportuniste concernant les avions de l’armée.

Sept ans plus tard, il marche sur sa peinture et commande les mêmes avions. Il prétend que tout est beaucoup mieux parce qu’un meilleur processus a été suivi. Je pense plutôt que des années ont été perdues.

Écoutez l'édito de Mario Dumont diffusé chaque jour en direct 17 h 27 via QUB radio :

Un stratagème éprouvé

Justin Trudeau n’est pas le premier libéral à jouer dans ce film. Manipuler l’électorat (avec succès) en campagne électorale avec les dépenses militaires et faire le contraire ensuite. Jean Chrétien avait promis l’annulation de l’achat d’hélicoptères qui avait été signé par le gouvernement Mulroney. Dans son cas, il avait versé 500 millions de nos impôts en pénalité pour rupture de contrat. Il avait dénoncé les hélicos durant toute la campagne électorale et promis de ne jamais en acheter. Dix ans plus tard, son successeur Paul Martin, un autre libéral, a réparé la gaffe... en achetant les mêmes hélicoptères.

Ceci soulève une question plus large. Le Canada peut-il devenir un pays assez sérieux pour sortir la damnée politique des nécessaires achats militaires ? Le Canada peut-il devenir un pays assez respectueux de ses militaires pour ne pas jouer sur leur sécurité en faisant de la petite partisanerie ? Arrivons là !

Évidemment, le plus fort serait que l’électorat punisse ce comportement douteux. Jusqu’à ce jour, il fut récompensé.