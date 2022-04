Québec s’était ennuyée

Après deux ans et quelques mois sans grande messe rock, les amateurs du genre ont renoué, hier, avec les gros shows au Centre Vidéotron. La formation canadienne Billy Talent a lancé, sa tournée canadienne devant un public survolté. Une soirée totalement magique.

La dernière fois que l’amphithéâtre de Québec avait vibré au rythme d’un spectacle rock à grand déploiement remontait au 27 janvier 2020 avec la visite de Korn.

Du gros son, puissant, des éclairages spectaculaires et stroboscopiques, des effets de fumée, des fans cordés sur le parterre, les « ohé, ohé », ça faisait énormément longtemps.

À l’intérieur du Centre Vidéotron, avant le spectacle, on sent une frénésie. Les amateurs de Rise Against et Billy Talent sont nombreux devant les différents kiosques pour acheter les nouveaux chandails de tournée. Des gens cherchent leur siège. Des scènes qu’on n’avait pas vues depuis un bout.

C’était une première, depuis le début de la pandémie, avec un spectacle présenté devant autant de monde. L’amphithéâtre était rempli presque au maximum de sa capacité. De l’ambiance, il y en avait. Énormément.

Certains portaient le masque, d’autres, en majorité, l’avaient enlevé. On était loin d’avoir l’impression de se sentir dans une sixième vague.

Billy Talent met le feu

Vers 21 h 35, Billy Talent a mis le feu à un amphithéâtre particulièrement réchauffé par les prestations de NOBRO et surtout Rise Against.

Le guitariste Ian D’Sa lance les premières notes de Reckless Paradise. Ben Kowalewicz sautille derrière son pied de micro. Sa voix est bonne. Le son est excellent. Le public chante et accompagne le rock décapant, énergique et mélodique du quatuor sur This Suffering. Sur le parterre, dans le moshpit, ça slamme. Le public dans les gradins est debout.

« Je ne peux pas croire que ça se passe. Les dernières années ont été difficiles. Ce n’est pas terminé, mais voir tout ce monde ici me fait un énorme bien », lance le chanteur, reconnaissant de voir autant de fans devant lui et qui a plaidé pour la paix et l’entraide et pour le retour des Nordiques.

Fallen Leaves, en début de prestation, suivie par l’efficace This is How it Goes, le surprenant doublé aux ambiances « prog » Forgiveness I+II, Red Flag, Devil in a Midnight Mass, Viking of Death March et Try Honesty, livrés dans le dernier droit, ont été les gros moments de cette soirée de retrouvailles.

Solide Rise Against

Avec une dernière visite dans la Vieille Capitale qui remontait à 2015, on a constaté que les amateurs s’étaient énormément ennuyés de Rise Against. Dès les sonorités assourdissantes de batterie qui ont lancé Prayer of the Refugee, le public est à fond. Les gens chantent le refrain et les paroles.

Tom McIllrath et sa bande font mouche avec d’excellentes versions, décapantes, de Satellite, Help is on The Way et Ready to Fall.

« On est content de voir vos faces. Ça faisait trop longtemps. Je sais que cette soirée est, après ces deux années, un moment magique pour vous. Célébrons », a lancé le chanteur-guitariste.

À 19 h pile, le quatuor féminin québécois NOBRO, bien accueilli, a offert trente bonnes minutes de rock électrique.